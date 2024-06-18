На Полтавщині троє юнаків вдерлися додому до чоловіка, побили його й вимагали грошей

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16 червня в селищі Комишня Миргородського району невідомі вчинили розбійний напад на місцевого 69-річного чоловіка. Потерпілий отримав травми та був госпіталізований. Поліціянти встановили та розшукали трьох причетних до нападу, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

До Миргородського райвідділу поліції 16 червня близько 00.30 звернувся за допомогою 69-річний мешканець селища Комишня. Чоловік повідомив, що до його будинку увірвалися невідомі, побили його та вимагали гроші, а також відібрали мобільний телефон.

— У ході оперативно-розшукових та слідчих дій нам вдалося швидко встановити причетних осіб. Ними виявились троє місцевих мешканців: двом з яких по 16 років, а одному — 18. Усім трьом слідчі повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, — розповів начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

Досудове розслідування здійснюється слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на початку місяця у Полтаві чоловік побив перехожого і відібрав мобільний.