Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині троє юнаків вдерлися додому до чоловіка, побили його й вимагали грошей

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 144

 

Поліція розбійників знайшла і затримала

16 червня в селищі Комишня Миргородського району невідомі вчинили розбійний напад на місцевого 69-річного чоловіка. Потерпілий отримав травми та був госпіталізований. Поліціянти встановили та розшукали трьох причетних до нападу, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

До Миргородського райвідділу поліції 16 червня близько 00.30 звернувся за допомогою 69-річний мешканець селища Комишня. Чоловік повідомив, що до його будинку увірвалися невідомі, побили його та вимагали гроші, а також відібрали мобільний телефон. 

— У ході оперативно-розшукових та слідчих дій нам вдалося швидко встановити причетних осіб. Ними виявились троє місцевих мешканців: двом з яких по 16 років, а одному — 18. Усім трьом слідчі повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, — розповів начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

Досудове розслідування здійснюється слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на початку місяця у Полтаві чоловік побив перехожого і відібрав мобільний.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: розбій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх