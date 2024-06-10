У Полтаві чоловік побив перехожого і відібрав мобільний

Правоохоронці затримали полтавця за підозрою у розбійному нападі. Про це 10 червня повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.
8 червня до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від 41-річного мешканця Полтави, що у Подільському районі міста його побив невідомий і забрав мобільний телефон.
На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що до злочину причетний 23-річний місцевий мешканець.
За цим фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці двоє розбійників побили чоловіка.
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