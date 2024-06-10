У Полтаві чоловік побив перехожого і відібрав мобільний

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Правоохоронці затримали полтавця за підозрою у розбійному нападі. Про це 10 червня повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.

8 червня до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від 41-річного мешканця Полтави, що у Подільському районі міста його побив невідомий і забрав мобільний телефон.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що до злочину причетний 23-річний місцевий мешканець.

— Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану. Слідчі підготували клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою, — розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За цим фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці двоє розбійників побили чоловіка.