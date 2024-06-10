Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Полтаві чоловік побив перехожого і відібрав мобільний

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 241

 

Поліціянти затримали підозрюваного у розбійному нападі

Правоохоронці затримали полтавця за підозрою у розбійному нападі. Про це 10 червня повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.

8 червня до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від 41-річного мешканця Полтави, що у Подільському районі міста його побив невідомий і забрав мобільний телефон.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що до злочину причетний 23-річний місцевий мешканець.

— Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану. Слідчі підготували клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою, — розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За цим фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці двоє розбійників побили чоловіка.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: розбій Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх