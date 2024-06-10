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За попередній тиждень у Кременчуці народилося 31 немовля

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 84

 

Хлопчиків на минулому тижні народилося більше, ніж дівчаток

За попередній тиждень, з 3 до 9 червня, у Кременчуці народилося 31 немовля. Про це повіломляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хлопчиків цього разу народилося більше, ніж дівчаток — 19 проти 12.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 23 дитини — 14 хлопчиків та 9 дівчаток.

Ще 8 діток — 5 хлопчиків та 3 дівчинки — народилися у пологовому відділені лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, більше хлопчиків ніж дівчаток народилося і наприкінці весни: із 20 до 26 травня у Кременчуці на світ з’явилося 30 малюків — 16 дівчаток та 14 хлопчиків.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ukr.media
Теги: новонароджені діти перинатальний центр лікарня Правобережна
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