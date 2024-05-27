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За попередній тиждень у Кременчуці на світ з'явилися 30 малюків

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 69

 

Серед них одна дитина народилася у внутрішньо переміщеній родині

Протягом минулого тижня, із 20 до 26 травня, у Кременчуці на світ з’явилося 30 малюків. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хлопчиків народилося 16, а дівчаток — 14.

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилися 22 дитини — 13 хлопчиків та 9 дівчаток. У пологовому  відділенні лікарні «Правобережна» на світ з’явилося ще  8 діток — 3 хлопчики та 5 дівчаток. Серед них — 1 дитина у родині внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, за тиждень до цього у Кременчуці народилися 24 малюки — 15 хлопчиків та 9 дівчаток.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zrostaymaluk.com.ua
Теги: новонароджені діти перинатальний центр лікарня Правобережна
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