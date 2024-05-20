За минулий тиждень у Кременчуці народилося 24 немовляти

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 196

Протягом минулого тижня із 13 по 19 травня, у Кременчуці народилося 24 немовляти.

Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Серед новонароджених 15 хлопчиків та 9 дівчаток.

У Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня народилося 15 немовлят - 10 хлопчиків та 5 дівчаток. А у пологовому відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» народилося 9 малюків - 5 хлопчиків та 4 дівчинки.

Нагадаємо, за 2023 рік у нашому місті народилося 1157 дітей, що на 23% менше, ніж у 2022 році.

У Кременчуцькому перинатальному центрі працює «вікно життя». «Вікна життя» діють у кожному регіоні Полтавщини.