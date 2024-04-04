На Полтавщині відкрили ще одне «Вікно життя»

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Ще одне «Вікна життя» відкрили у Лубнах, на базі лікарні інтенсивного лікування

Відтепер «Вікна життя» діють у кожному регіоні Полтавщини. Чергове «Вікно життя» з’явилося у Лубнах, повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

« Відкриття «Вікон життя» є ініціативою Полтавської ОВА. Там б атьки можуть анонімно залишити дитину, від якої вирішили відмовитися, без кримінальної відповідальності за такий вчинок», — зазначає Філіп Пронін.

Нагадаємо, Перше «вікно життя» у регіоні з’явилося в листопаді минулого року, у Полтавському центрі спеціалізованої педіатричної допомоги обласної лікарні. У Кременчуці «вікно життя» запрацювало 2 січня 2024 року.

Нагадаємо, відкриття «Вікон життя» у Полтавській області ініціювали після того, як жінка у Глобиному залишила своє новонароджене немовля на смітнику. 32-річна мешканка Глобиного, яка викинула свою новонароджену дитину на смітник отримала вирок.

Нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав головного лікаря Кременчуцького перинатального центру Радомира Сербіна, чи скористалися ним у Кременчуці за два місяці роботи.