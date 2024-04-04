Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

На Полтавщині відкрили ще одне «Вікно життя»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 114

 

Ще одне «Вікна життя» відкрили у Лубнах, на базі лікарні інтенсивного лікування

Відтепер «Вікна життя» діють у кожному регіоні Полтавщини. Чергове «Вікно життя» з’явилося у Лубнах, повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Відкриття «Вікон життя» є ініціативою Полтавської ОВА. Там батьки можуть анонімно залишити дитину, від якої вирішили відмовитися, без кримінальної відповідальності за такий вчинок», — зазначає Філіп Пронін.

Нагадаємо, Перше «вікно життя» у регіоні з’явилося в листопаді минулого року, у Полтавському центрі спеціалізованої педіатричної допомоги обласної лікарні. У Кременчуці «вікно життя» запрацювало 2 січня 2024 року.

Нагадаємо, відкриття «Вікон життя» у Полтавській області ініціювали після того, як жінка у Глобиному залишила своє новонароджене немовля на смітнику. 32-річна мешканка Глобиного, яка викинула свою новонароджену дитину на смітник отримала вирок.

Нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав головного лікаря Кременчуцького перинатального центру Радомира Сербіна, чи скористалися ним у Кременчуці за два місяці роботи.

0
Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук медицина вікно життя
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх