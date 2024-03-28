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Надзвичайні новини

Отримала вирок 32-річна мешканка Глобиного, яка викинула свою новонароджену дитину на смітник

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 2

 

У суді жінка сказала, що шкодує про скоєне, та прохала суворо її не карати

Отримала вирок 32-річна мешканка Глобиного, яка 19 листопада 2023 року викинула новонароджену дитину на смітник. Глобинський районний суд Полтавської області виніс жінці вирок.

У матеріалах справи йдеться, що неодружена уродженка м. Совєтська Гавань Хабаровського краю колишньої Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, яка не працює та має на утриманні чотирьох малолітніх дітей, вночі 19 листопада 2023 року вдома народила хлопчика. У той же день близько 12.00 жінка віднесла дитину до стихійного сміттєзвалища, що знаходиться між вулицями Заводська та Володимирівська в Глобиному, поклала її на землю та залишила без догляду на холоді.

Хлопчика знайшов місцевий мешканець, після чого його відвезли до лікарні. Там дитині поставили попередній діагноз: холодовий стрес, гіперглікемія, дихальна недостатність 1 ступеню, ризик розвитку внутрішньоутробної інфекції.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена вину визнала повністю і вказала, що шкодує про скоєне, прохала суворо її не карати.

Мешканка Глобиного, яка залишила дитину на смітнику, не змогла пояснити причину свого вчинку поліції

Суд визнав матір винною у замаху на умисне вбивство своєї новонародженої дитини (ч. 2 ст. 15, ст. 117 Кримінального кодексу України) та призначив їй покарання — обмеження волі строком на 5 років. Але потім жінку звільнили від відбування покарання на іспитовий строк 3 роки.

До набрання вироком законної сили матері залишили попередній запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо,

Нагадаємо, після цього випадку на Полтавщині почали відкривати «Вікна життя», обладнані спеціальною системою, яка допомагає анонімно залишили немовля у пологовому будинку. Перше «вікно життя» у регіоні з'явилося в листопаді минулого року, у Полтавському центрі спеціалізованої педіатричної допомоги обласної лікарні. У Кременчуці «вікно життя» запрацювало 2 січня 2024 року, досі ним ніхто не скориставсяЗгодом, ще одне обладнане «вікно життя» з’явилося на базі Миргородської лікарні інтенсивного лікування.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: новонароджені дитина смітник Глобине вирок вирок суду суд
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