Отримала вирок 32-річна мешканка Глобиного, яка викинула свою новонароджену дитину на смітник

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У суді жінка сказала, що шкодує про скоєне, та прохала суворо її не карати

Отримала вирок 32-річна мешканка Глобиного, яка 19 листопада 2023 року викинула новонароджену дитину на смітник. Глобинський районний суд Полтавської області виніс жінці вирок.

У матеріалах справи йдеться, що неодружена уродженка м. Совєтська Гавань Хабаровського краю колишньої Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, яка не працює та має на утриманні чотирьох малолітніх дітей, вночі 19 листопада 2023 року вдома народила хлопчика. У той же день близько 12.00 жінка віднесла дитину до стихійного сміттєзвалища, що знаходиться між вулицями Заводська та Володимирівська в Глобиному, поклала її на землю та залишила без догляду на холоді.

Хлопчика знайшов місцевий мешканець, після чого його відвезли до лікарні. Там дитині поставили попередній діагноз: холодовий стрес, гіперглікемія, дихальна недостатність 1 ступеню, ризик розвитку внутрішньоутробної інфекції.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена вину визнала повністю і вказала, що шкодує про скоєне, прохала суворо її не карати.

Суд визнав матір винною у замаху на умисне вбивство своєї новонародженої дитини (ч. 2 ст. 15, ст. 117 Кримінального кодексу України) та призначив їй покарання — обмеження волі строком на 5 років. Але потім жінку звільнили від відбування покарання на іспитовий строк 3 роки.

До набрання вироком законної сили матері залишили попередній запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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