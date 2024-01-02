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Кременчук, Відео, Сюжети

У Кременчуцькому перинатальному центрі запрацювало «вікно життя»

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 364

 

Породіллі, для яких вагітність чи народження немовляти були небажаними, тепер зможуть анонімно залишити дитину у пологовому, без притягнення до кримінальної відповідальності

Відсьогодні, 2 січня, у Кременчуцькому перинатальному центрі відкрили «вікно життя». Воно функціонуватиме цілодобово та без вихідних.

 

— Тут є все обладнання для первинної реанімації, є ваги, одяг. При відкритті віконця спрацьовує дзвінок та сигналізація, яка розташована в реанімації. Співробітники спускаються й забирають дитину. На підвіконні є матрац, який підігрівається, тут постійно 37 градусів. Сирена встановлена тільки всередині приміщення. Жодних камер теж немає, — каже головний лікар Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін.

Радомир Сербін розповідає, у матері, яка з особистих причин вирішила залишити немовля, буде час для того, щоб покинути територію закладу. Для зручності жінок, розташували «вікно життя» біля центрального входу у пологовий.

Нагадаємо, що подібна ініціатива з’явилася після того, як у Глобиному жінка залишила новонароджене немовля на смітнику. Раніше «вікно життя» з’явилося у Полтаві

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Автор: Роксолана Жукова Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук вікно життя медицина пологовий будинок
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