Сьогодні, 2 січня, передсвяття Богоявлення: нові дати усіх православних свят на січень

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Минулого року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, а тому змінилися дати багатьох церковних свят

Кілька століть Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква жили та відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві українські церкви з 1-го вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, у якому ця неточність виправлена.

Після переходу на новий календар змінилися дати багатьох церковних свят. Зокрема, Водохреще будуть відзначати 6 січня замість 19 січня.

У січні на українців чекає чимало релігійних свят за новоюліанським церковним календарем:

1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня);

2 січня – передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;

3 січня – святого пророка Малахія і святого мученика Гордія;

4 січня – собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;

5 січня – Хрещенський Святвечір;

6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення чи Водохреще (раніше 19 січня);

7 січня – собор Святого Івана Хрестителя;

8 січня – преподобного Георгія;

9 січня – святого мученика Полієвкта;

10 січня – святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;

11 січня – преподобного Феодосія Великого;

12 січня – святої мучениці Тетяни (раніше 25 січня);

13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;

14 січня – відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;

15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;

16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;

17 січня – преподобного Антонія Великого;

18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;

19 січня – преподобного Макарія Великого Єгипетського;

20 січня – преподобного Євтимія Великого;

21 січня – преподобного Максима-Сповідника;

22 січня – святого апостола Тимофія;

23 січня – священномучеників Климента та Агафангела;

24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;

25 січня – святого Григорія Богослова;

26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;

27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;

28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;

29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;

30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого);

31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.

А 2-го лютого українці будуть відзначати Стрітення Господнє (замість 15 лютого).