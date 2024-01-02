Сьогодні, 2 січня, передсвяття Богоявлення: нові дати усіх православних свят на січень

Минулого року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, а тому змінилися дати багатьох церковних свят
Кілька століть Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква жили та відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві українські церкви з 1-го вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, у якому ця неточність виправлена.
Після переходу на новий календар змінилися дати багатьох церковних свят. Зокрема, Водохреще будуть відзначати 6 січня замість 19 січня.
У січні на українців чекає чимало релігійних свят за новоюліанським церковним календарем:
- 1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня);
- 2 січня – передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;
- 3 січня – святого пророка Малахія і святого мученика Гордія;
- 4 січня – собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір;
- 6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення чи Водохреще (раніше 19 січня);
- 7 січня – собор Святого Івана Хрестителя;
- 8 січня – преподобного Георгія;
- 9 січня – святого мученика Полієвкта;
- 10 січня – святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;
- 11 січня – преподобного Феодосія Великого;
- 12 січня – святої мучениці Тетяни (раніше 25 січня);
- 13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
- 14 січня – відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
- 15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
- 16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;
- 17 січня – преподобного Антонія Великого;
- 18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
- 19 січня – преподобного Макарія Великого Єгипетського;
- 20 січня – преподобного Євтимія Великого;
- 21 січня – преподобного Максима-Сповідника;
- 22 січня – святого апостола Тимофія;
- 23 січня – священномучеників Климента та Агафангела;
- 24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;
- 25 січня – святого Григорія Богослова;
- 26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;
- 27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
- 28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;
- 29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
- 30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого);
- 31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.
А 2-го лютого українці будуть відзначати Стрітення Господнє (замість 15 лютого).
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