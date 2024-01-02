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Сьогодні, 2 січня, передсвяття Богоявлення: нові дати усіх православних свят на січень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 744

 

Минулого року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, а тому змінилися дати багатьох церковних свят 

Кілька століть Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква жили та відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві українські церкви з 1-го вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, у якому ця неточність виправлена.

Після переходу на новий календар змінилися дати багатьох церковних свят. Зокрема, Водохреще будуть відзначати 6 січня замість 19 січня.

У січні на українців чекає чимало релігійних свят за новоюліанським церковним календарем:

  • 1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня);
  • 2 січня – передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;
  • 3 січня – святого пророка Малахія і святого мученика Гордія;
  • 4 січня – собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
  • 5 січня – Хрещенський Святвечір;
  • 6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення чи Водохреще (раніше 19 січня);
  • 7 січня – собор Святого Івана Хрестителя;
  • 8 січня – преподобного Георгія;
  • 9 січня – святого мученика Полієвкта;
  • 10 січня – святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;
  • 11 січня – преподобного Феодосія Великого;
  • 12 січня – святої мучениці Тетяни (раніше 25 січня);
  • 13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
  • 14 січня – відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
  • 15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
  • 16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;
  • 17 січня – преподобного Антонія Великого;
  • 18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
  • 19 січня – преподобного Макарія Великого Єгипетського;
  • 20 січня – преподобного Євтимія Великого;
  • 21 січня – преподобного Максима-Сповідника;
  • 22 січня – святого апостола Тимофія;
  • 23 січня – священномучеників Климента та Агафангела;
  • 24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;
  • 25 січня – святого Григорія Богослова;
  • 26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;
  • 27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
  • 28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;
  • 29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого);
  • 31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.

А 2-го лютого українці будуть відзначати Стрітення Господнє (замість 15 лютого).

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПЦУ православні церква свята календар
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