ПЦУ ухвалила рішення відзначати Різдво у грудні

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Православна Церква України (ПЦУ) вирішила відзначати Різдво у грудні за Новоюліанським календарем. Рішення про перехід на новий календар із 1 вересня ухвалили 24 травня під час засідання архієрейського собору в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври, передає кореспондентка Суспільного. Водночас прийняття нового календарного стиля чи збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята: Покрова на 1 жовтня, Водохреще на 6 січня і Миколая на 6 грудня. Але це не стосуватиметься Великодня та Трійці.

— Новоюліанський календар — є той календар, який був створений на початку двадцятого століття на основі сучасних досліджень і був схвалений якраз 100 років тому, — прокоментував рішення про запровадження в ПЦУ Новоюліанського календаря митрополит Білоцерківський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій (Зоря).

За його словами, зараз цим календарем користуються 10 православних церков. І ПЦУ до них долучатиметься.

— Архієрейський собор ухвалив відповідну постанову і спрямовує цю постанову на засідання помісного собору, як і всі інші рішення, які були ухвалені, а також рішення, які відбувалися протягом останніх років від об’єднавчого собору — всі ці рішення будуть розглянуті і остаточно стверджені помісним собором, — пояснив Євстратій (Зоря).

Він додав, що помісний собор, за статутом церкви, має найвищу владу і юрисдикцію, він скликається раз на 5 років і відбудеться у 27 липня 2023 року.

— Отже, рішення про календарну реформу архієрейським собором вже ухвалене, остаточне ствердження цього рішення, очевидно, належить помісному собору, але ми також, очевидно, сподіваємося, що ніяких істотних змін не відбудеться, і помісний собор затвердить ці рішення, — сказав Євстратій (Зоря).

За його словами, прийняття нового календарного стиля чи збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів. Тобто, в цілому, церква починає цей перехід, але якщо релігійні громади ПЦУ чи монастирі, за рішенням двох третин своїх членів вважають за необхідне продовжувати дотримуватися традиційного календаря, архієрейський собор ПЦУ закріпив за ними таке право.

Євстратій (Зоря) також пояснив, що саме з 1 вересня у ПЦУ починається новий церковний рік. І, відповідно, коло церковних свят розпочинається з вересня.

— Що стосується Пасхалії — Пасхалія для всіх православних церков є незмінною. І всі користуються Олександрійською пасхалією, і тому вирахування Великодня буде відбуватися так само, як воно відбувалося і дотепер, — пояснив владика.

Говорячи державні свята, які припадають на релігійні свята, які змістяться через перехід на новий календар, а це, зокрема, День захисників і захисниць (Покрова) і День української державності (День пам’яті св.князя Володимира), Євстратій (Зоря) сказав, що ПЦУ направить листа до державних органів влади, у якому проінформує про календарну реформу церкви. ПЦУ попросить перенести ці свята, щоб вони співпадали із церковними.

На собор приїхали з усієї України понад 50 архієреїв. Спершу відбулась загальна молитва та заупокійна молитва за воїнів. Далі почалось обговорення та погодження нового календаря. Напередодні священослужителі у своїх громадах проводили обговорення, чи готові відзначати прихожани ПЦУ свята в інші дні.