На Полтавщині запрацювало регіональне представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 165

На Полтавщині запрацювало регіональне представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що він разом з омбудсменом країни Дмитром Лубінцем під час його візиту до області оглянули цей простір.

Полтавщина стала першим регіоном, де створили такий підрозділ сучасного зразка. Він відповідає всім вимогам, має дитячу зону.

Регіональне представництво працює в будні з 9.00 до 18.00 у «Дія Центрі» в Полтаві, що знаходиться на вулиці Соборності, 45а, номер телефону – 095 354 4850.