Де завтра не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 19:00
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Адреси, за якими 25 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 25 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 19.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- просп. Свободи, 54А;
- вул. Коновальця;
- вул. Лугова;
- вул. Небесної Сотні;
- вул. Недогарська;
- вул. Нова;
- вул. Пирогова;
- вул. Прирічна;
- вул. Проектна;
- вул. Проліскова;
- вул. Пугачова;
- вул. Р. Кириченко;
- вул. А. Сергєєва;
- вул. Тракторна;
- вул. Цимлянська;
- вул. Шевченка;
- вул. Ю. Кондратюка;
- вул. Б. Хмельницького;
- вул. Бригадна;
- вул. Весняна;
- вул. Г. Боплана;
- вул. Громадянська;
- вул. Затонна;
- вул. Кооперативна;
- вул. Короленка;
- пров. Луговий;
- пров. Набережний;
- пров. Недогарський;
- пров. Нечая;
- пров. Пирогова;
- пров. Проектний;
- пров. Резервний;
- пров. Річковий;
- пров. Григоровача-Барського;
- пров. Центральний;
- пров. Бригадний;
- пров. В. Дончика;
- пров. Водний;
- пров. Г. Боплана;
- пров. Дачний;
- пров. Затонний;
- пров. Зелений;
- пров. К. Зарицької;
- пров. К. Олега;
- пров. Кооперативний;
- пров. Липневий.
З 8.00 до 17.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67;
- вул. Барвінкова, 1-30;
- вул. Рокитнянська, 27С;
- вул. С. Кульчицького, 1/47, 4, 6;
- вул. Якова Петруся, 25А-132.
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