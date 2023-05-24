Де завтра не буде світла у Кременчуці

У четвер, 25 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

просп. Свободи, 54А;

вул. Коновальця;

вул. Лугова;

вул. Небесної Сотні;

вул. Недогарська;

вул. Нова;

вул. Пирогова;

вул. Прирічна;

вул. Проектна;

вул. Проліскова;

вул. Пугачова;

вул. Р. Кириченко;

вул. А. Сергєєва;

вул. Тракторна;

вул. Цимлянська;

вул. Шевченка;

вул. Ю. Кондратюка;

вул. Б. Хмельницького;

вул. Бригадна;

вул. Весняна;

вул. Г. Боплана;

вул. Громадянська;

вул. Затонна;

вул. Кооперативна;

вул. Короленка;

пров. Луговий;

пров. Набережний;

пров. Недогарський;

пров. Нечая;

пров. Пирогова;

пров. Проектний;

пров. Резервний;

пров. Річковий;

пров. Григоровача-Барського;

пров. Центральний;

пров. Бригадний;

пров. В. Дончика;

пров. Водний;

пров. Г. Боплана;

пров. Дачний;

пров. Затонний;

пров. Зелений;

пров. К. Зарицької;

пров. К. Олега;

пров. Кооперативний;

пров. Липневий.

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: