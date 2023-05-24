Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 25 травня енергетики проводитимуть планові роботи

У четвер, 25 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • просп. Свободи, 54А;
  • вул. Коновальця;
  • вул. Лугова;
  • вул. Небесної Сотні;
  • вул. Недогарська;
  • вул. Нова;
  • вул. Пирогова;
  • вул. Прирічна;
  • вул. Проектна;
  • вул. Проліскова;
  • вул. Пугачова;
  • вул. Р. Кириченко;
  • вул. А. Сергєєва;
  • вул. Тракторна;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Ю. Кондратюка;
  • вул. Б. Хмельницького;
  • вул. Бригадна;
  • вул. Весняна;
  • вул. Г. Боплана;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Затонна;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Короленка;
  • пров. Луговий;
  • пров. Набережний;
  • пров. Недогарський;
  • пров. Нечая;
  • пров. Пирогова;
  • пров. Проектний;
  • пров. Резервний;
  • пров. Річковий;
  • пров. Григоровача-Барського;
  • пров. Центральний;
  • пров. Бригадний;
  • пров. В. Дончика;
  • пров. Водний;
  • пров. Г. Боплана;
  • пров. Дачний;
  • пров. Затонний;
  • пров. Зелений;
  • пров. К. Зарицької;
  • пров. К. Олега;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Липневий.

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67;
  • вул. Барвінкова, 1-30;
  • вул. Рокитнянська, 27С;
  • вул. С. Кульчицького, 1/47, 4, 6;
  • вул. Якова Петруся, 25А-132.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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