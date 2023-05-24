Медреформа: держава розвиватиме лише одну лікарню у Кременчуці, інші — самостійно

До 1 липня Міністерство охорони здоров’я має затвердити запропоновану обласною владою мережу закладів охорони здоров’я, до переліку кластерних та надкластерних лікарень потрапив лише один кременчуцький лікувальний заклад
Кременчук та Полтавщину чекають новації у медичній сфері — готуються посилювати певні лікувальні заклади області для «забезпечення доступності, якості та безоплатності медичної допомоги для українців».
Під час сьогоднішнього брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у загальних рисах розповів про те, що чекає медицину Полтавщини у зв’язку із новим етапом медичної реформи.
Так, в області планують створити один госпітальний округ із центром у Полтаві. 6 лікарень будуть надкластерними, 8 — кластерними, 12 — загальними та 15 — звичайних лікарень.
З наступного року інсульти та інфаркти лікуватимуть лише у кластерних та надкластерних лікарнях
Складні випадки будуть лікуватися у кластерних та надкластерних лікарнях, а реабілітація цих хворих — у лікарнях за місцем проживання.
Як приклад розвитку медицини, коли фокусується бюджет, він навів проведену у Полтавській обласній лікарні імені Скліфосовського операцію із трансплантації серця. Це, за словами Луніна, означає, що ми розвиваємо лікарні та надаємо висококваліфіковану допомогу.
На уточнююче запитання, чи не потягне за собою медична реформа скорочення медичного персоналу, Лунін відповів, що ні.
Зазначимо, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 28 лютого 2023 р. №174, «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я» — тобто запустила наступний етап медичної реформи. Тоді у МОЗ повідомили, що «реалізація зазначеної реформи дозволить раціонально розподіляти закупівлі та поставки дороговартісного обладнання між лікарнями, відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу. Наразі керівники лікарень часто зловживають, купуючи обладнання, яке потім роками простоює або ж вмикається лічені рази на рік, оскільки заклад не має необхідної кількості пацієнтів, або ж у нього взагалі відсутні фахівці, які мають можливості працювати на даному обладнанні».
Полтавська ОВА своєю чергою надала розроблені пропозиції на погодження Міністерству охорони здоров’я України щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєкт плану розвитку Полтавського госпітального округу на 2023-2025 роки.
Надалі «Кременчуцький ТелеграфЪ» відстежуватиме ситуацію з медичною реформою по місту та району.
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