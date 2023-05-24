Медреформа: держава розвиватиме лише одну лікарню у Кременчуці, інші — самостійно

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 591

До 1 липня Міністерство охорони здоров’я має затвердити запропоновану обласною владою мережу закладів охорони здоров’я, до переліку кластерних та надкластерних лікарень потрапив лише один кременчуцький лікувальний заклад

Кременчук та Полтавщину чекають новації у медичній сфері — готуються посилювати певні лікувальні заклади області для «забезпечення доступності, якості та безоплатності медичної допомоги для українців».

Під час сьогоднішнього брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у загальних рисах розповів про те, що чекає медицину Полтавщини у зв’язку із новим етапом медичної реформи.

Так, в області планують створити один госпітальний округ із центром у Полтаві. 6 лікарень будуть надкластерними, 8 — кластерними, 12 — загальними та 15 — звичайних лікарень.

— На сьогодні всі засновники лікарень підтримують цю ідею, у нас немає суперечок із цього приводу. Ми підготували та подали свої пропозиції до Міністерства охорони здоров’я, яке має затвердити цю мережу до 1 липня, — сказав Дмитро Лунін.

Надкластерні лікарні:

Полтавська обласна лікарня ім. Скліфосовського,

Полтавський обласний заклад з надання психіатричної допомоги,

Полтавський обласний онкодиспансер,

Полтавський обласний кардіоцентр,

Полтавський обласний протитуберкульозний диспансер,

Полтавська обласна клінічна лікарня.

З наступного року інсульти та інфаркти лікуватимуть лише у кластерних та надкластерних лікарнях

Кластерні лікарні:

1, 2 міські клінічні лікарні Полтави,

дитяча міська лікарня Полтави,

лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»,

Лубенська лікарня інтенсивного лікування,

Хорольська лікарня інтенсивного лікування,

Миргородська лікарня інтенсивного лікування,

Гадяцька міська центральна лікарня.

Складні випадки будуть лікуватися у кластерних та надкластерних лікарнях, а реабілітація цих хворих — у лікарнях за місцем проживання.

— Що це змінить: ці кластерні та надкластерні лікарні будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ. Це робиться для того, аби сфокусувати ресурси, — каже Дмитро Лунін.

Як приклад розвитку медицини, коли фокусується бюджет, він навів проведену у Полтавській обласній лікарні імені Скліфосовського операцію із трансплантації серця. Це, за словами Луніна, означає, що ми розвиваємо лікарні та надаємо висококваліфіковану допомогу.

— Амбулаторну допомогу надаватимуть органи місцевого самоврядування, у центрах ПМСД розвинена система, — каже Дмитро Лунін.

На уточнююче запитання, чи не потягне за собою медична реформа скорочення медичного персоналу, Лунін відповів, що ні.

— Реформа не призведе до звільнення. Навпаки — є нові пакети НСЗУ — наприклад, з реабілітації амбулаторно та у стаціонарі. Є приклади, коли ці пакети взяли Глобинська та Новосанжарська лікарня, і ці медзаклади зараз заробляють кошти.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 28 лютого 2023 р. №174, «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я» — тобто запустила наступний етап медичної реформи. Тоді у МОЗ повідомили, що «реалізація зазначеної реформи дозволить раціонально розподіляти закупівлі та поставки дороговартісного обладнання між лікарнями, відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу. Наразі керівники лікарень часто зловживають, купуючи обладнання, яке потім роками простоює або ж вмикається лічені рази на рік, оскільки заклад не має необхідної кількості пацієнтів, або ж у нього взагалі відсутні фахівці, які мають можливості працювати на даному обладнанні».

Полтавська ОВА своєю чергою надала розроблені пропозиції на погодження Міністерству охорони здоров’я України щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєкт плану розвитку Полтавського госпітального округу на 2023-2025 роки.

Надалі «Кременчуцький ТелеграфЪ» відстежуватиме ситуацію з медичною реформою по місту та району.