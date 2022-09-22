З наступного року інсульти та інфаркти лікуватимуть лише у кластерних та надкластерних лікарнях

Перші кроки нового етапу медреформи розпочнуться вже у наступному році зі зміни підходів до лікування серцево-судинних захворювань. З 2023 року маршрут пацієнта з інсультами та інфарктами пролягатиме лише в кластерну і надкластерну лікарню або ж в кардіологічний центр. Саме в цих медзакладах пацієнт зможе отримати високий рівень медичної допомоги. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Громади, чиї лікарні будуть визначені як кластерні, мають чітко розуміти покладені на них зобов'язання. Адже вони відповідатимуть за медичну допомогу не лише у своїй громаді, а й у всьому кластері. Кожен кластер буде розрахований мінімум на 150 тис. населення. Те ж саме стосуватиметься і загальних лікарень, які у госпітальному окрузі обслуговуватимуть 50-80 тис. населення, в середньому це 2-6 громад.
Наразі в Україні в межах медичної реформи не йдеться про закриття лікарень. Менш потужні медичні заклади, які не потрапляють до спроможної мережі, надалі продовжать працювати та надавати медичну допомогу населенню.
Згідно із ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 №2801-XII, Україна поділяється на госпітальні округи з метою забезпечення територіальної доступності якісної медичної та реабілітаційної допомоги населенню. Округи в свою чергу поділяються на госпітальні кластери, де організовується комплексний доступ населення до медичного обслуговування в стаціонарних умовах у:
Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації з посиланням на КП «Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради», згідно з проєктом, Полтавська область стане окремим госпітальним округом, який сформують 14 медичних закладів:
Планується, що у Кременчуцькому районі функціонуватимуть 2 кластерні лікарні у Кременчуці та 3 загальні лікарні у Кременчуці, Горішніх Плавнях і Глобиному.
Раніше ми писали, що трьом лікарням Кременчука передадуть рентгенівські системи.
Нагадуємо, що Кременчуцький пологовий отримав нове обладнання.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер