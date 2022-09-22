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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Україна, Світ

З наступного року інсульти та інфаркти лікуватимуть лише у кластерних та надкластерних лікарнях

Сьогодні, 22:04 Переглядів: 194

 

Обіцяють, що новий етап медреформи суттєво покращить якість медичної допомоги

Перші кроки нового етапу медреформи розпочнуться вже у наступному році зі зміни підходів до лікування серцево-судинних захворювань. З 2023 року маршрут пацієнта з інсультами та інфарктами пролягатиме лише в кластерну і надкластерну лікарню або ж в кардіологічний центр. Саме в цих медзакладах пацієнт зможе отримати високий рівень медичної допомоги. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Громади, чиї лікарні будуть визначені як кластерні, мають чітко розуміти покладені на них зобов'язання. Адже вони відповідатимуть за медичну допомогу не лише у своїй громаді, а й у всьому кластері. Кожен кластер буде розрахований мінімум на 150 тис. населення. Те ж саме стосуватиметься і загальних лікарень, які у госпітальному окрузі обслуговуватимуть 50-80 тис. населення, в середньому це 2-6 громад.

Наразі в Україні в межах медичної реформи не йдеться про закриття лікарень. Менш потужні медичні заклади, які не потрапляють до спроможної мережі, надалі продовжать працювати та надавати медичну допомогу населенню.

- Крім того, у 2023 році вони так само фінансуватимуться коштом Програми медичних гарантій, за винятком пакетів на лікування інсультів та інфарктів, які з наступного року стануть доступними лише для кластерних та надкластерних медзакладів, - нагадав Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров'я.

Згідно із ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 №2801-XII, Україна поділяється на госпітальні округи з метою забезпечення територіальної доступності якісної медичної та реабілітаційної допомоги населенню. Округи в свою чергу поділяються на госпітальні кластери, де організовується комплексний доступ населення до медичного обслуговування в стаціонарних умовах у:

  • загальних закладах охорони здоров’я - багатопрофільних лікарнях, що надають медичну та реабілітаційну допомогу населенню територіальної громади або декількох громад та забезпечують базові напрями стаціонарної медичної допомоги відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, стабілізацію стану пацієнта та його маршрутизацію до кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я;
  • кластерних закладах охорони здоров’я - багатопрофільних лікарняних закладах, спроможних забезпечити на території госпітального кластера потребу населення в медичному обслуговуванні у найбільш поширених захворюваннях і станах за напрямами медичного обслуговування в стаціонарних умовах відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
  • надкластерних закладах охорони здоров’я - багатопрофільних лікарняних закладах, в яких наявні ресурси та технології, орієнтовані на забезпечення медичного обслуговування у найбільш складних та/або рідкісних випадках захворювань населення всього госпітального округу за напрямами медичного обслуговування в стаціонарних умовах відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації з посиланням на КП «Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради», згідно з проєктом, Полтавська область стане окремим госпітальним округом, який сформують 14 медичних закладів:

  • 2 надкластерні;
  • 6 кластерних;
  • 6 загальних.

Планується, що у Кременчуцькому районі функціонуватимуть 2 кластерні лікарні у Кременчуці та 3 загальні лікарні у Кременчуці, Горішніх Плавнях і Глобиному.

Раніше ми писали, що трьом лікарням Кременчука передадуть рентгенівські системи.

Нагадуємо, що Кременчуцький пологовий отримав нове обладнання.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: медична реформа реформа кластерна лікарня надкластерна лікарня загальна лікарня Полтавська ОВА КП ПОЦГЗ інсульт інфаркт Горішні Плавні Кременчук Глобине зміни
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