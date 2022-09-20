Кременчуцький пологовий отримав нове обладнання

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Його закупили за гроші, які були зібрані під час тогорічної акції «Серце до серця»

Вчора, 19 вересня, Кременчуцький перинатальний центр II рівня отримав 4 шприцеві насоси M300 - другу частину обладнання, яке придбали за кошти зібрані минулого року в рамках благодійної акції «Серце до серця».

Про це повідомили у Молодіжному парламенті Кременчука.

- Уже 15 років поспіль у Кременчуці проходить благодійна акція ВБФ «Серце до серця», за ці роки разом з вами, нам вдалося зібрати 4 005 036 грн 69 коп., - розповіли в МПК.

У 2021 році благодійна акція мала назву «Дитяче серденько, живи!» - все місто донатило кошти для придбання кардіологічного обладнання для лікування найменших кременчужан. Тоді вдалося зібрати 1 116 379 грн 69 коп.

За ці гроші придбали приліжковий монітор пацієнта CSM-1502 з 8-канальним електроенцефалографом, який передали до перинатального центру ще влітку, та 4 шприцеві насоси M300.

- Від імені всіх волонтерів акції ми щиро дякуємо кожному, хто приєднався та допоміг зібрати кошти на таке необхідне обладнання, яке вже сьогодні рятує життя! - додали в МПК.

Нещодавно ми писали, яке нове медичне обладнання отримали Кременчуцький пологовий та І лікарня.