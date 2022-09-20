Кременчуцький пологовий отримав нове обладнання

Вчора, 19 вересня, Кременчуцький перинатальний центр II рівня отримав 4 шприцеві насоси M300 - другу частину обладнання, яке придбали за кошти зібрані минулого року в рамках благодійної акції «Серце до серця».
Про це повідомили у Молодіжному парламенті Кременчука.
У 2021 році благодійна акція мала назву «Дитяче серденько, живи!» - все місто донатило кошти для придбання кардіологічного обладнання для лікування найменших кременчужан. Тоді вдалося зібрати 1 116 379 грн 69 коп.
За ці гроші придбали приліжковий монітор пацієнта CSM-1502 з 8-канальним електроенцефалографом, який передали до перинатального центру ще влітку, та 4 шприцеві насоси M300.
Нещодавно ми писали, яке нове медичне обладнання отримали Кременчуцький пологовий та І лікарня.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер