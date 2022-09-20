Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Здоров'я

Кременчуцький пологовий отримав нове обладнання

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 300

  

Його закупили за гроші, які були зібрані під час тогорічної акції «Серце до серця»

Вчора, 19 вересня, Кременчуцький перинатальний центр II рівня отримав 4 шприцеві насоси M300 - другу частину обладнання, яке придбали за кошти зібрані минулого року в рамках благодійної акції «Серце до серця».

Про це повідомили у Молодіжному парламенті Кременчука.

- Уже 15 років поспіль у Кременчуці проходить благодійна акція ВБФ «Серце до серця», за ці роки разом з вами, нам вдалося зібрати 4 005 036 грн 69 коп., - розповіли в МПК.

У 2021 році благодійна акція мала назву «Дитяче серденько, живи!» - все місто донатило кошти для придбання кардіологічного обладнання для лікування найменших кременчужан. Тоді вдалося зібрати 1 116 379 грн 69 коп.

За ці гроші придбали приліжковий монітор пацієнта CSM-1502 з 8-канальним електроенцефалографом, який передали до перинатального центру ще влітку, та 4 шприцеві насоси M300.

- Від імені всіх волонтерів акції ми щиро дякуємо кожному, хто приєднався та допоміг зібрати кошти на таке необхідне обладнання, яке вже сьогодні рятує життя! - додали в МПК.

Нещодавно ми писали, яке нове медичне обладнання отримали Кременчуцький пологовий та І лікарня.

3
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Молодіжний парламент Кременчука
Теги: Кременчуцький пологовий допомога серце до серця благодійна акція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх