Понад мільйон гривень зібрали в рамках акції «Серце до серця»

Вчора, 18:28 Переглядів: 316 Коментарів: 1

У рамках благодійної акції «Серце до серця» Кременчук зібрав понад 1 мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Кременчук щороку бере активну участь у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця», збираючи кошти на придбання необхідного медичного обладнання для лікувальних закладів міста. Завдяки волонтерам і благодійникам наше місто під час акції завжди збирає найбільшу, навіть серед областей України, суму.

Під час проведення попередніх благодійних марафонів кременчужанами з небайдужими серцями задля порятунку дитячих життів було зібрано понад 1,5 млн. гривень.

Цього року жителі міста перевершили всі свої попередні результати і зібрали на придбання сучасного медичного обладнання європейського рівня для неонатального відділення кременчуцького пологового будинку більше мільйона гривень. У 2021 році у рамках

XVІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» в Україні було зібрано 3 223 536 грн., з яких 1 116 379 грн. зібрали кременчужани.

Нагадаємо, традиційними організаторами благодійної акції «Серце до серця» є Молодіжний Парламент Кременчука та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, ВБФ «Серце до серця» за підтримки міської влади.