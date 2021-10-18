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Кременчук, Благодійність

Понад мільйон гривень зібрали в рамках акції «Серце до серця»

Вчора, 18:28 Переглядів: 316 Коментарів: 1

  

Кошти підуть на придбання медичного обладнання 

У рамках благодійної акції «Серце до серця» Кременчук зібрав понад 1 мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Кременчук щороку бере активну участь у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця», збираючи кошти на придбання необхідного  медичного обладнання для лікувальних закладів міста. Завдяки волонтерам і благодійникам наше місто під час акції завжди збирає найбільшу, навіть серед областей України, суму.  

Під час проведення попередніх благодійних марафонів  кременчужанами з небайдужими серцями задля порятунку дитячих життів  було зібрано понад 1,5 млн. гривень. 

Цього року жителі міста перевершили всі свої попередні результати і зібрали на придбання  сучасного медичного обладнання європейського рівня для неонатального відділення  кременчуцького пологового будинку більше мільйона гривень.  У 2021 році у рамках

XVІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» в Україні було зібрано 3 223 536 грн., з яких 1 116 379 грн. зібрали кременчужани.

Нагадаємо, традиційними організаторами благодійної акції «Серце до серця» є Молодіжний Парламент Кременчука та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, ВБФ «Серце до серця»  за  підтримки міської влади.

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Автор: Альона Душенко
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Коментарі: 1

969
Angel737:
Вчора, 19:56

Молодцы Кременчужане!!!


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