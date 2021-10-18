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У кінці робочого дня: Хочеш покращити стосунки з рідними? Зіграй в онлайн-гру!

Вчора, 19:01 Переглядів: 327

 

Створили перший в Україні симулятор сімейних відносин «Трамплін до реальних змін»

Команда агенції VIVID спільно UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення створили перший в Україні симулятор сімейних відносин «Трамплін до реальних змін» у період пандемії Covid-19. Він допоможе жінкам та чоловікам правильно побудувати роботу, дозвілля та розподілити домашні обов’язки, щоб уникати конфліктів і покращити стосунки у сім’ї.

Симулятор сімейних відносин – це браузерна веб-гра з акцентом на розвиток стосунків та розподіл обов’язків між партнерами. Моделюючи типові ситуацій на карантині вдома, у форматі запитання-відповіді, користувач обирає варіант дій у різних сферах сімейного життя: від вирішення побутових справ (приготування їжі, прибирання, догляд за дитиною) до вирішення конфліктних ситуацій у парах. А результат та поради психологині, які гравець отримує після проходження тесту, залежать від кількості набраних балів і демонструють потенціал відносин та їх перспективи.

Пройти стимулятор і дізнатися, чи вдається вам гармонійно вибудовувати стосунки із членами сім’ї, а також отримати поради психолога щодо того, як уникати або ж коректно вирішувати конфліктні ситуації, можна тут.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: симулятор конфлікти веб-гра сім'я
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