7 кременчужан померли від COVID-19

Вчора, 20:18 Переглядів: 1 153

Сьогодні, 18 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 142 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли сімдесят шість жінок віком від 22 до 82 років, п'ятдесят дев'ять чоловіків віком від 20 до 77 року та семеро дітей віком від 2 до 17 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання сто тридцять один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, одинадцять пацієнтів лікується в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 150 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 42 пацієнти.

На жаль, померли 7 пацієнтів: чотири жінки віком від 71 до 90 років та три чоловіки віком від 54 до 96 років.

Всього зареєстровано 10695. Одужало 9471. Померло 302