В Україні планують дозволити медсестрам та медбратам робити щеплення без участі лікарів

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 722 Коментарів: 2

В Україні хочуть дозволити медсестрам та медбаратам проводити щеплення без участі лікарів. У МОЗ оприлюднили відповідні зміни до наказу про «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень» для громадського обговорення.

Запропоновані зміни особливо актуальні в період пандемії COVID-19 та підйому інших гострих респіраторних інфекцій, вони дозволять знизити навантаження на медичних працівників та покращать доступність до захисту від інфекцій.

Здійснення щеплень молодшими спеціалістами з медичною освітою без участі лікаря є стандартною медичною практикою в багатьох країнах світу. Так, у США, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Ізраїлі та інших країнах право здійснювати вакцинацію мають не тільки медичні сестри та брати, але й фармацевти, а, наприклад, в Австрії та Бельгії до щеплень залучають медичних студентів.

До здійснення щеплень в Україні будуть допущені медсестри та медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку з організації й техніки проведення щеплень, а також навчання з надання невідкладної допомоги в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину.

Свої пропозиції та зауваження до відповідного проєкту наказу можна надсилати до 10 листопада 2021 року до МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, або на e-mail: phd.moz.ua@gmail.com.