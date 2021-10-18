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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі велосипедисти повернулися із золотими та срібними нагородами

Вчора, 18:02 Переглядів: 424

 

Вітаємо наших спортсменів

У Знам'янці, 16 та 17 жовтня, відбулися всеукраїнські змагання та кубок з велоспорту – крос. Участь у змаганнях взяла команда КДЮСШ «Авангард». Як розповів «Телеграфу» тренер Юрій Мітяй, у перший день індивідуальних заїздів кращими були Максим Троян, який завоював золото та Микола Говорун, який здобув срібло.

У другий день команди змагалися у естафетах. І тут наші спортсмени принесли кілька бронзових нагород. Це молодші дівчата, молодші юнаки, старші дівчата та команда юніорів - чоловіків.

Команда спортсменів та бригада тренерів у складі Радченка О.А., Радченка Р.О., Митяя Ю.Ю., Тризни Ю.О. Осінній сезон продовжується, команда готується до наступних стартів.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Юрій Мітяй
Теги: велоспорт
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