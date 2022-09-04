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Кременчук, Здоров'я

Ось яке нове медичне обладнання отримали Кременчуцький пологовий та І лікарня

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 220

 

Йдеться про апарат штучної вентиляції легень для дитячої реанімації та багатофункціональний операційний стіл

Кременчуцькому перинатальному центру ІІ рівня передали сучасний апарат штучної вентиляції легень для відділення дитячої реанімації. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.

Обладнання дозволяє реанімувати новонароджених малюків, які не можуть дихати самостійно. Зокрема, проводити штучну вентиляцію легень, вимірювати гази, які вдихає дитина, та проводити кисневу терапію.

А Кременчуцька перша міська лікарня ім. Богаєвського отримала багатофункціональний операційний стіл з гідропневматичним приводом, що може підніматися та опускатися автоматично. Його можна використовувати для різних операцій.

Кременчук подав заявки на участь у програмі Президента України UNITED24, щоб отримати необхідне для медзакладів нашого міста обладнання. Фандрейзингова платформа UNITED24 спрямовує кошти на оборону та розмінування, гуманітарну, медичну допомогу і відбудову України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: медичне обладнання допомога Перша міська лікарня перинатальний центр
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