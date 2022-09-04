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Кременчук, Воїни світла

У запеклому бою на Херсонщині загинув офіцер Геннадій Сова з Кременчука

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 530

 

Ти завжди був спокійним, сміливим, впевненим, розумним командиром, відкритою людиною

2 вересня у боях за Херсонщину загинув офіцер з Кременчука Геннадій Сова. Майор з позивним «Психолог» з початку повномасштабної російсько-української війни одразу виїхав до України, адже знаходився на заробітках за кордоном. Сміливий, рішучий, відкритий та спокійний командир. 

- В квітні на трасі Ізюм/Слов'янськ, потім Сєвєродонецьк/Лисичанськ ми знали, що приїдемо до Санича на позиції і зустрінемо тебе. Поговоримо про справи фронтові, запишемо твій синхрон, пожартуємо на війні, згадаємо рідний Кременчук. Ти завжди був спокійним, сміливим, впевненим, розумним командиром, відкритою людиною. «Психолог» ти з нами назавжди. Клята війна забирає найкращих. Пам'ятайте це в тилу - кожен метр звільненої української землі на Донбасі чи на півдні має дуже високу ціну жертовності...В душі все менше спокою, - зауважив журналіст Тарас Деркач та поділився відео на якому записані інтерв’ю разом з Геннадієм Совою. 

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Центральне громадське телебачення
Теги: війна воїни світла
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