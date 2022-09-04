Кременчук очима француза

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 157

Нещодавно Кременчук відвідав підприємець з Франції Арно Мон'є. Чоловік приїхав до України не лише на власні очі побачити наслідки російсько-української війни, а й допомогти. Так чоловік за власні кошти придбав хліб та круасани, які роздали у волонтерському центрі "Ми поряд".

Він також прогулявся вулицями Кременчука та здійснив свою маленьку мрію - познайомився з міським головою Кременчука Віталієм Малецьким. На День Незалежності Арно якраз записував відео біля мерії, як до нього підійшов міський голова, щоб поцікавитися чого й для чого знімають біля мерії.

Яким Кременчук побачив волонтер з Франції - дивіться у відео.