Дітлахи з Кременчука зібрали кошти на прилад нічного бачення для ЗСУ

Кременчуцькі діти вирішили допогти військовим та почали збирати гроші продаючи малюнки. Малеча зібрала необхідну суму, придбали прилад нычного бачення та передали військовим Збройним Силам України.
У свою чергу військові віддячили дітвору смаколиками.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер