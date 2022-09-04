Дітлахи з Кременчука зібрали кошти на прилад нічного бачення для ЗСУ

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 342

З такою молоддю Україна обов'язково переможе!

Кременчуцькі діти вирішили допогти військовим та почали збирати гроші продаючи малюнки. Малеча зібрала необхідну суму, придбали прилад нычного бачення та передали військовим Збройним Силам України. У свою чергу військові віддячили дітвору смаколиками. - Дякуємо всім небайдужим, які підтримали цю ініціативу та долучилися до збору коштів! Юні патріоти не зупиняються на досягнутому, та планують і далі допомагати нашим ЗСУ! - йдеться у повідомленні.







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