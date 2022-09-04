Кременчуцький театр «МО» запрошує на нову постановку вистави «У відкритому морі»

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Частину коштів від продажу квитків передадуть на допомогу шпиталям та медзакладам

Кременчуцький театр комедії «МО» запрошує містян на виставу «У відкритому морі». Затяті театрали вже її бачили, але ї на них своєрідна прем'єра. Як повідомили на сторінці театру у ФБ, виставу переклали на українську й наново її поставили.

Режисер - Максим Воробйов.

- Вийшло набагато крутіше, ніж було. Тож запрошуємо вас на своєрідну прем'єру) А всі, хто вже бачив цю сатиричну комедію - приходьте ще раз, вона заграла новими барвами, набула більш цікавого й актуального змісту , - йдеться в повідомленні .

Традиційно актори перераховують частину коштів від продажу квитків на допомогу шпиталям та медзакладам України.

Вистава відбудеться 11 вересня о 18.00

Театр комедії «МО», вул. Першотравнева, 38 (центральний вхід)

Ціна квитка - 200 гивень , замовлення за тел. 097-933-11-33 або в приватні повідомлення на сторінці.

Захід відбудеться з дотриманням правил безпеки, під час тривоги спускаємось у бомбосховище