Кременчуцький театр «МО» запрошує на нову постановку вистави «У відкритому морі»

Кременчуцький театр комедії «МО» запрошує містян на виставу «У відкритому морі». Затяті театрали вже її бачили, але ї на них своєрідна прем'єра. Як повідомили на сторінці театру у ФБ, виставу переклали на українську й наново її поставили.
Режисер - Максим Воробйов.
Традиційно актори перераховують частину коштів від продажу квитків на допомогу шпиталям та медзакладам України.
Вистава відбудеться 11 вересня о 18.00
Театр комедії «МО», вул. Першотравнева, 38 (центральний вхід)
Ціна квитка - 200 гивень , замовлення за тел. 097-933-11-33 або в приватні повідомлення на сторінці.
Захід відбудеться з дотриманням правил безпеки, під час тривоги спускаємось у бомбосховище
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер