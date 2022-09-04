Кременчуцька художниця перетворила гільзу від ворожого снаряду на вишиванку

Художниця з Кременчука перетворила гільзу від ворожого снаряду на вишиванку. Гільзу від ворожого касетного снаряду на піксельну вишиванку перетворила кременчужанка, Кристина Сіренко, яка нині мешкає у Полтаві.
Художниця виставила цю «вишиванку» на аукціон, кошти з якого залучають на потреби ЗСУ.
Як стало нам відомо, гільза у «вишиванці» пішла з аукціону за 23 000 грн. Кошти спрямують на потреби ЗСУ.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер