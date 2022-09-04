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Кременчуцька художниця перетворила гільзу від ворожого снаряду на вишиванку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 327 Коментарів: 1

 

Виручені кошти підуть на підтримку ЗСУ

Художниця з Кременчука перетворила гільзу від ворожого снаряду на вишиванку. Гільзу від ворожого касетного снаряду на піксельну вишиванку перетворила кременчужанка, Кристина Сіренко, яка нині мешкає у Полтаві.

Художниця виставила цю «вишиванку» на аукціон, кошти з якого залучають на потреби ЗСУ.

- Я вірю, що вишиванка є оберегом від усього лихого та ворожого, а в орнаменті закодована мужність, сила, відвага та воля, – написала Кристина Сіренко на своїй сторінці у Facebook.

Як стало нам відомо, гільза у «вишиванці» пішла з аукціону за 23 000 грн. Кошти спрямують на потреби ЗСУ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна вишиванка
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Коментарі: 1

269
StarПёр:
Сьогодні, 17:04

Яка це гільза? Це снаряд РСЗВ Смерч!


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