У Кременчуці відновили тренування з дзюдо

З 29 серпня у Кременчуці відновили тренування спортивний клуб «Кремень Дзюдо». Тренування проходять у трьох місцях: у манежі льотного коледжу, манежі Кременчуцького національного університету та у спорткомплексі «Кремень Дзюдо».
Чекають за таким графіком:
Манеж Льотного коледжу (вул. Коцюбинського 1)
понеділок, середа, п'ятниця
Манеж Крменчуцького національного університету (просп. Свободи 56)
вівторок, четвер, субота
Спорткомплекс «Кремень Дзюдо» (вул. Київська 85а)
За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном: 097-517-26-16.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер