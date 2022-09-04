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Кременчук, Спорт, Кременчук

У Кременчуці відновили тренування з дзюдо

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 213

 

Дитину можна перевести до іншої групи

З 29 серпня у Кременчуці відновили тренування спортивний клуб «Кремень Дзюдо». Тренування проходять у трьох місцях: у манежі льотного коледжу, манежі Кременчуцького національного університету та у спорткомплексі «Кремень Дзюдо».

Чекають за таким графіком:

Манеж Льотного коледжу (вул. Коцюбинського 1)

понеділок, середа, п'ятниця

  • 17.00-18.00 -  школа 1-2 клас
  • 18.00-19.00 - дитячий садок з 4 років
  • 19.00-20.00 - школа 3 клас і старші

Манеж Крменчуцького національного університету (просп. Свободи 56)

вівторок, четвер, субота

  • 17.00-18.00 - школа 1-2 клас
  • 18.00-19.00 - дитячий садок з 4 років
  • 19.00-20.00 - школа 3 клас і старше

Спорткомплекс «Кремень Дзюдо» (вул. Київська 85а)

  • пн,ср, пт 16.00-17.00 -  1-3 класи
  • вт, чт, сб 16.00-17.00 - новачки
  • пн, вт, ср, чт, пт 17.00-18.00 - 4-6 класи
  • пн, ср або вт, чт 18.00-19.00 - дитячий садок

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном: 097-517-26-16.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо
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