У Кременчуці відновили тренування з дзюдо

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Дитину можна перевести до іншої групи

З 29 серпня у Кременчуці відновили тренування спортивний клуб «Кремень Дзюдо». Тренування проходять у трьох місцях: у манежі льотного коледжу, манежі Кременчуцького національного університету та у спорткомплексі «Кремень Дзюдо».

Чекають за таким графіком:

Манеж Льотного коледжу (вул. Коцюбинського 1)

понеділок, середа, п'ятниця

17.00-18.00 - школа 1-2 клас

18.00-19.00 - дитячий садок з 4 років

19.00-20.00 - школа 3 клас і старші

Манеж Крменчуцького національного університету (просп. Свободи 56)

вівторок, четвер, субота

17.00-18.00 - школа 1-2 клас

18.00-19.00 - дитячий садок з 4 років

19.00-20.00 - школа 3 клас і старше

Спорткомплекс «Кремень Дзюдо» (вул. Київська 85а)

пн,ср, пт 16.00-17.00 - 1-3 класи

вт, чт, сб 16.00-17.00 - новачки

пн, вт, ср, чт, пт 17.00-18.00 - 4-6 класи

пн, ср або вт, чт 18.00-19.00 - дитячий садок

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном: 097-517-26-16.