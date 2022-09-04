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Кременчук, Полтавщина

У Горішніх Плавнях запрацював новий «соціальний» маршрут

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 297 Коментарів: 1

Проїзд між Горішніми Плавнями, Кияшками та Салівкою безоплатний для всіх

1 вересня Горішньоплавнівській МТГ запрацював новий «соціальний» маршрут №32 Горішні Плавні - Кияшки - Горішні Плавні - Салівка. Про це повідомляють у соціальних мережах старостинських округів.

Автобус курсує двічі на день. Проїзд для усіх категорій населення безоплатний.

Горішні Плавні - Кияшки

У Горішніх Плавнях відправлення від зупинки «Південний Б», а у Кияшках від зупинки «Залізничний вокзал»:

  • з Горішніх Плавнів о 8.40, з Кияшків о 10.00
  • з Горішніх Плавнів о 15.55, з Кияшків о 17.25

 

Горішні Плавні - Салівка

У Горішніх Плавнях відправлення від зупинки «Коледж», а у Кияшках від зупинки «Салівка-6»:

  • з Горішніх Плавнів об 11.20, з Салівки о 12.45
  • з Горішніх Плавнів о 19.00, з Салівки о 20.20

 

- Собівартість квитка становить 21,11 грн, проте за рахунок бюджету громади проїзд безоплатний для всіх, - зазначають у Telegram-каналі «Горішні Плавні 2022» з посиланням на Дмитра Бикова, горішньопланівського міського голову.

Нагадуємо, що з 15 вересня змінюється розклад поїзда 792 Київ-Кременчук.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: ілюстративне
Теги: Горішні Плавні транспорт
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Коментарі: 1

269
StarПёр:
Сьогодні, 16:59

Как так то? А что, так можно было??? Руководство Горишних Плавней второй раз подряд бьет под дых гранатовой преступной группировке Малецкого

Первый удар - это подготовили школы Горишних Плавней к очному обучению.

Второй удар - это запустили социальные маршруты. 

Да что ж вы такое творите? Как так можно работать для своего города, вместо того чтобы как в Кременчуге дерибанить не покладая рук?


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