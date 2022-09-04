У Горішніх Плавнях запрацював новий «соціальний» маршрут

1 вересня Горішньоплавнівській МТГ запрацював новий «соціальний» маршрут №32 Горішні Плавні - Кияшки - Горішні Плавні - Салівка. Про це повідомляють у соціальних мережах старостинських округів.
Автобус курсує двічі на день. Проїзд для усіх категорій населення безоплатний.
Горішні Плавні - Кияшки
У Горішніх Плавнях відправлення від зупинки «Південний Б», а у Кияшках від зупинки «Залізничний вокзал»:
Горішні Плавні - Салівка
У Горішніх Плавнях відправлення від зупинки «Коледж», а у Кияшках від зупинки «Салівка-6»:
Нагадуємо, що з 15 вересня змінюється розклад поїзда 792 Київ-Кременчук.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер