У Горішніх Плавнях запрацював новий «соціальний» маршрут

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 297 Коментарів: 1

Проїзд між Горішніми Плавнями, Кияшками та Салівкою безоплатний для всіх

1 вересня Горішньоплавнівській МТГ запрацював новий «соціальний» маршрут №32 Горішні Плавні - Кияшки - Горішні Плавні - Салівка. Про це повідомляють у соціальних мережах старостинських округів.

Автобус курсує двічі на день. Проїзд для усіх категорій населення безоплатний.

Горішні Плавні - Кияшки

У Горішніх Плавнях відправлення від зупинки «Південний Б», а у Кияшках від зупинки «Залізничний вокзал»:

з Горішніх Плавнів о 8.40, з Кияшків о 10.00

з Горішніх Плавнів о 15.55, з Кияшків о 17.25

Горішні Плавні - Салівка

У Горішніх Плавнях відправлення від зупинки «Коледж», а у Кияшках від зупинки «Салівка-6»:

з Горішніх Плавнів об 11.20, з Салівки о 12.45

з Горішніх Плавнів о 19.00, з Салівки о 20.20

- Собівартість квитка становить 21,11 грн, проте за рахунок бюджету громади проїзд безоплатний для всіх, - зазначають у Telegram-каналі «Горішні Плавні 2022» з посиланням на Дмитра Бикова, горішньопланівського міського голову.

Нагадуємо, що з 15 вересня змінюється розклад поїзда 792 Київ-Кременчук.