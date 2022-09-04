Відновлюють міст, який сполучає столицю з Полтавщиною і Харківщиною.

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 370

Будівельні роботи планують завершити вже восени цього року, тому дорожники працюють на об'єкті 24/7

На Київщині відбудовують міст на трасі М-03 Київ – Харків. Про це повідомляє пресслужба Укравтодора.

Міст через Трубіж розташований на одній основних транспортних артерій країни – дорозі М-03 Київ – Харків. Ця міжнародна траса є однією з ключових доріг, що сполучає столицю з Полтавщиною і Харківщиною.

Після звільнення регіону від російських загарбників дорожники збудували поруч з мостом тимчасовий об'їзд, що дало змогу рухатись транспорту не витрачаючи час та зайві кілометри. Втім, відбудова мосту є важливою для повноцінного проїзду вантажівок. Траса М-03 продовжує відігравати важливу роль у товарообігу країни.

Дорожники розібрали конструкції зруйнованого мосту та розпочали капітальну відбудову штучної споруди. На сьогодні завершено влаштування 80 буронабивних паль, ростверків, 24 стійок опор та влаштовано перехідні плити опори.

Наразі ведуться роботи по монтажу балок прогонової будови, паралельно – монтаж опалубки, армування і бетонування монолітної плити по секціях.

Будівельні роботи планують завершити вже восени цього року, тому дорожники працюють на об'єкті 24/7.

Після відбудови мосту транспорт зможе безперешкодно рухатись дорогою міжнародного значення, що сприятиме швидкості та економічності доставок вантажів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на Київщині було зруйновано 24 штучні споруди, на цей час 20 тимчасових переправ і об'їздів вже функціонують. Ці тимчасові споруди дали можливість швидко налагодити логістичні коридори між столицею з постраждалими від бойових дій населеними пунктами.