«Українці для мене як брати»: волонтер із Франції долучився до домоги кременчужанам та переселенцям

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 163

Кременчужани та вимушені переселенці отримали допомогу від польських друзів та круасани від волонтера з Франції

Наприкінці минулого тижня у волонтерському центрі «Ми поряд» видали рекордну кількість пакунків для сімей вимушених переселенців та кременчужан, які потребують допомоги.

Волонтер, боксер та керівник ініціативної групи «Ми поряд» Сергій Радченко розповів, що цього дня людям роздавали як продуктові набори, так і засоби гігієни та дитяче харчування.

На фото вагітна Тетяна, яка приїхала зі Слов'янська, щоб народжувати у Кременчуці

- Ми намагаємося дослухатися до людей й чути їх прохання, тому сьогодні об'єднали видачу гуманітарної допомоги і один день. Видаємо продуктові набори, засоби гігієни, а також дитяче харчування, завдяки нашим партнерам TPU - Towarzystwo Przyjaciol Ukrainy та «Tczew dla Ukrainy». Також поляки співпрацюють з іспанцями та німцями, які надсилають допомогу. Дякую своїм друзям з США, та кременчуцькому бізнесу, який також регулярно підтримує продуктами харчування та фінансує паливо для транспорту, - розповів Сергій Радченко.

Допомогу видають як вимушеним переселенцям, так і кременчужанам, які потребують допомоги (пенсіонери та малозабезпечені верстви населення). Звернутися можна через групу в телеграмі «Ми поряд», а також на сторінці Сергія Радченка у соцмережах фейсбук та інстаграм.

Благодійну допомогу почали видавати з 27 лютого, орієнтовно раз на тиждень. Бували випадки, коли через затримки видавали раз у 1,5-2 тижні, проте потім видавали гуманітарку двічі на тиждень.

- Сьогодні у нас вийшла рекордна кількість виданої гуманітарної допомоги. Раніше видавали 100-150, 200-250 сім'ям однієї з категорій, а сьогодні у зв'язку з об'єднанням усіх категорій ми видали допомогу 400 сім'ям, - додав Сергій.

Цього разу до видачі гуманітарної допомоги долучився француз Арно Мон’є, який побачив Сергія Радченка на ММА. Він вирішив приїхати подивитися на ситуацію, яка виникла внаслідок російсько-української війни. Відвідав кілька міст у західній Україні, Полтаву та Харків, планує найближчим часом відвідати Запоріжжя.

Француз за власні кошти придбав для людей хліб та круасани. Тому кожен отримав продуктовий набір у який увійшло: консерви овочеві та м'ясні, макарони, крупи, чай та інше.