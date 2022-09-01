«Українці для мене як брати»: волонтер із Франції долучився до домоги кременчужанам та переселенцям

Кременчужани та вимушені переселенці отримали допомогу від польських друзів та круасани від волонтера з Франції
Наприкінці минулого тижня у волонтерському центрі «Ми поряд» видали рекордну кількість пакунків для сімей вимушених переселенців та кременчужан, які потребують допомоги.
Волонтер, боксер та керівник ініціативної групи «Ми поряд» Сергій Радченко розповів, що цього дня людям роздавали як продуктові набори, так і засоби гігієни та дитяче харчування.
Допомогу видають як вимушеним переселенцям, так і кременчужанам, які потребують допомоги (пенсіонери та малозабезпечені верстви населення). Звернутися можна через групу в телеграмі «Ми поряд», а також на сторінці Сергія Радченка у соцмережах фейсбук та інстаграм.
Благодійну допомогу почали видавати з 27 лютого, орієнтовно раз на тиждень. Бували випадки, коли через затримки видавали раз у 1,5-2 тижні, проте потім видавали гуманітарку двічі на тиждень.
Цього разу до видачі гуманітарної допомоги долучився француз Арно Мон’є, який побачив Сергія Радченка на ММА. Він вирішив приїхати подивитися на ситуацію, яка виникла внаслідок російсько-української війни. Відвідав кілька міст у західній Україні, Полтаву та Харків, планує найближчим часом відвідати Запоріжжя.
Француз за власні кошти придбав для людей хліб та круасани. Тому кожен отримав продуктовий набір у який увійшло: консерви овочеві та м'ясні, макарони, крупи, чай та інше.
- Спершу я приїхав на захід України, побував у Львові та у Рівному, побував в Ірпіні, зараз приїхав до Кременчука. Моя ціль - знайти фундації, спілки з якими я можу співпрацювати й допомогти переселенцям, людям, які постраждали від війни.
Перша моя ціль. Я зі свого власного бюджету закупив хліб та круасани... Друга ціль - співпрацювати з фундацією Франції, щоб вони допомогли Україні, безпосередньо Кременчуку.
Українці для мене, як брати. Для французів дуже важлива свобода, і коли я бачу, що українці борються за свободу, то розумію, що ми маємо допомогти, - розповів волонтер із Франції Арно.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер