Гумор, кава та тінейджери: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Тосікадзу Кавагуті «Доки кава не охолоне» У маленькій кав’ярні вже понад століття подають найсмачнішу каву. Тут можно посидіти за філіжанкою гірко-солодкого напою, відволіктися від буденних проблем і… вирушити в подорож у часі. Щоб зустрітися з коханим, із яким вас колись розлучила відстань. Чи отримати листа від чоловіка, який забув про вас унаслідок хвороби. Хоча б на мить побачитися з сестрою, яка загинула в автокатастрофі. У кожного свої причини побувати в минулому. Проте є умова – встигнути повернутися, доки кава не охолоне.