Гумор, кава та тінейджери: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Тосікадзу Кавагуті «Доки кава не охолоне»
У маленькій кав’ярні вже понад століття подають найсмачнішу каву. Тут можно посидіти за філіжанкою гірко-солодкого напою, відволіктися від буденних проблем і… вирушити в подорож у часі. Щоб зустрітися з коханим, із яким вас колись розлучила відстань. Чи отримати листа від чоловіка, який забув про вас унаслідок хвороби. Хоча б на мить побачитися з сестрою, яка загинула в автокатастрофі. У кожного свої причини побувати в минулому. Проте є умова – встигнути повернутися, доки кава не охолоне.
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Павло Глазовий «Гуморески»
Якщо ви хочете хоч на деякий час відволіктися від проблем та трішки посміятися, то ця книжка саме для вас. Адже недарма Павла Глазового називають «сміхотерапевтом». Його твори запалюють серця та підбадьорюють у найскладніші хвилини безнадії. Його буцімто невибагливі на «естетський» слух гуморески роблять людей щасливішими і звільняють їх від страху.
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Стівен Кінг «Керрі»
Вона була з тих, кого називають аутсайдерами, непопулярними підлітками. Кпини та знущання однокласників стали частиною її життя. Коли інші тинейджери зустрічалися, ходили на вечірки та дорослішали, вона жила в справжньому пеклі, яке створила схиблена на релігії мати-фанатичка. Здавалося, світ ненавидів цю розгублену дівчину й не хотів помічати її страждань. Покинута всіма, вона несвідомо виплекала в собі силу, здатну знищити кривдників. Силу, яка одного дня змусить усіх назавжди запам’ятати її ім’я. «Керрі» останнє, що встигнуть сказати перед смертю.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер