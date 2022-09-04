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Кременчук, Спорт, Кременчук

Кременчуцькі спортсмени стали чемпіонами Полтавщини з кікбоксингу WAKO

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 210

 

Вітаємо наших спортсменів

Вперше за півроку з початку повномасштабної війни у Полтаві відбувся чемпіонат області з кікбоксингу WAKO. Участь у змаганнях взяли бійці СК «Боєць» КДЮСШ «Авангард», які тренуються під керівництвом тренера Сергія Леоненка. Кременчуцький клуб представили 16 спортсменів, з яких 11 новачків, що вперше брали участь у змаганнях.

Загалом спортсмени завоювали 17 «золотих» нагород, 9 «срібних» та одну «бронзову» медаль.

 

- Відмінно організований захід на якому взяли участь 150 спортсменів України. Хочеться сказати, що у зв’язку з ситуацією у країні, склалася вимушена пауза у спортивному житті кікбоксерів. Безумовно, цей чемпіонат – подія для нас: бійців, тренерів, організаторів, вболівальників.

Ми вперто й ґрунтовно готувалися змагатися й перемагати. Відмінно відпрацювали на рингу, кожен проявив себе на всі 100. Переважна кількість бійців (в тому числі і дебютантів) стали чемпіонами Полтавської області з кікбоксингу WAKO.

Нам є чим пишається, але і є до чого прагнутию Радий, що в такий важкий час є можливість для підтримки дитячого спорту в Україні! - розповів тренер Сергій Леоненко.

Наш боєць – Микита Лукаш був нагороджений двома кубками: кубок за волю до перемоги та кубок за найкращий бій вечора.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Леоненко
Теги: кікбоксинг
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