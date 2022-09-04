Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Кременчук, Споживач

Виплати від міжнародних організацій у вересні: хто отримає допомогу і які суми передбачені

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 663

 

Різні міжнародні організації надають допомогу в Україні різним категоріям громадян

Українці все ще можуть оформити матеріальну допомогу від міжнародних організацій через платформу «єДопомога». Залишити заявку можуть як внутрішньо переміщені особи (ВПО), так і інші категорії громадян, зокрема: особи з інвалідністю, деякі пенсіонери, багатодітні сім'ї, самотні батьки та мами. У вересні виплата допомоги їм усім продовжиться.

До пільгових категорій одержувачів виплат входять також пенсіонери, жінки, які мають право на виплати у зв'язку з вагітністю та пологами та малозабезпечені сім'ї, незалежно від того, чи стали вони переселенцями, чи залишаються проживати на окупованих, деокупованих територіях, а також у регіонах, де ведуться активні бойові дії.

На платформі «єДопомога» зазначено, які міжнародні організації сплачують матеріальну допомогу. Ви можете вибрати один із фондів і залишити заявку.

Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)

Виплати здійснюються одним платежем за 3 місяці – 2220 гривень на одну особу на місяць, максимальна сума на сім'ю – 33300 гривень.

Серед категорій отримувачів:

  • багатодітні сім'ї, які мають 3 і більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років;
  • родини, які мають 2 та більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Одержувачі також можуть розраховувати на 2220 гривень на одну особу на місяць протягом 3 місяців від цієї організації. Подати заявки на виплати можуть:

  • внутрішньо переміщені особи – пріоритетно з числа тих, хто має пенсію до 3 тис. грн;
  • першочергово ВПО з Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Всесвітня продовольча програма ООН

Ця організація підтримує внутрішньо переміщених осіб, віддаючи пріоритет жителям Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Сума виплат, яку можна отримати після заповнення заявки, – 2220 гривень на одну особу на місяць протягом 3 місяців. Максимально із однієї сім'ї допомогу можуть виплачувати трьом людям.

Товариство Червоного Хреста

Організація виплачує одноразово 2500 грн. Програма діє на всій території України, але насамперед – для ВПО з найбільш постраждалих регіонів.

Список отримувачів досить широкий:

  • малозабезпечені сім'ї, зокрема з числа ВПО.
  • самотні матері, які отримують допомогу на дітей;
  • одержувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;
  • отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;
  • багатодітні сім'ї, які отримують допомогу на дітей;
  • непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але які не набули права на пенсійну виплату;
  • одержувачі допомоги, які доглядають хвору дитину.

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Українці, які залишили заявку, зможуть отримати по 2220 грн на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців від цієї організації. Пріоритетно допомога надається особам з інвалідністю, у тому числі з числа ВПО.

Також до списку одержувачів входять:

  • самотні матері/батьки, які отримують допомогу на дітей;
  • одержувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • особи з інвалідністю;
  • сім'ї з двома та більше дітьми;
  • пенсіонери віком від 65 років.
1
Автор: Віктор Крук
Теги: допомога ВПО пенсіонери багатодітні переселенці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх