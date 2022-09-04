Виплати від міжнародних організацій у вересні: хто отримає допомогу і які суми передбачені

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 663

Українці все ще можуть оформити матеріальну допомогу від міжнародних організацій через платформу «єДопомога». Залишити заявку можуть як внутрішньо переміщені особи (ВПО), так і інші категорії громадян, зокрема: особи з інвалідністю, деякі пенсіонери, багатодітні сім'ї, самотні батьки та мами. У вересні виплата допомоги їм усім продовжиться.

До пільгових категорій одержувачів виплат входять також пенсіонери, жінки, які мають право на виплати у зв'язку з вагітністю та пологами та малозабезпечені сім'ї, незалежно від того, чи стали вони переселенцями, чи залишаються проживати на окупованих, деокупованих територіях, а також у регіонах, де ведуться активні бойові дії.

На платформі «єДопомога» зазначено, які міжнародні організації сплачують матеріальну допомогу. Ви можете вибрати один із фондів і залишити заявку.

Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)

Виплати здійснюються одним платежем за 3 місяці – 2220 гривень на одну особу на місяць, максимальна сума на сім'ю – 33300 гривень.

Серед категорій отримувачів:

багатодітні сім'ї, які мають 3 і більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років;

родини, які мають 2 та більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Одержувачі також можуть розраховувати на 2220 гривень на одну особу на місяць протягом 3 місяців від цієї організації. Подати заявки на виплати можуть:

внутрішньо переміщені особи – пріоритетно з числа тих, хто має пенсію до 3 тис. грн;

першочергово ВПО з Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Всесвітня продовольча програма ООН

Ця організація підтримує внутрішньо переміщених осіб, віддаючи пріоритет жителям Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Сума виплат, яку можна отримати після заповнення заявки, – 2220 гривень на одну особу на місяць протягом 3 місяців. Максимально із однієї сім'ї допомогу можуть виплачувати трьом людям.

Товариство Червоного Хреста

Організація виплачує одноразово 2500 грн. Програма діє на всій території України, але насамперед – для ВПО з найбільш постраждалих регіонів.

Список отримувачів досить широкий:

малозабезпечені сім'ї, зокрема з числа ВПО.

самотні матері, які отримують допомогу на дітей;

одержувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;

отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;

багатодітні сім'ї, які отримують допомогу на дітей;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але які не набули права на пенсійну виплату;

одержувачі допомоги, які доглядають хвору дитину.

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Українці, які залишили заявку, зможуть отримати по 2220 грн на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців від цієї організації. Пріоритетно допомога надається особам з інвалідністю, у тому числі з числа ВПО.

Також до списку одержувачів входять: