Виплати від міжнародних організацій у вересні: хто отримає допомогу і які суми передбачені

Українці все ще можуть оформити матеріальну допомогу від міжнародних організацій через платформу «єДопомога». Залишити заявку можуть як внутрішньо переміщені особи (ВПО), так і інші категорії громадян, зокрема: особи з інвалідністю, деякі пенсіонери, багатодітні сім'ї, самотні батьки та мами. У вересні виплата допомоги їм усім продовжиться.
До пільгових категорій одержувачів виплат входять також пенсіонери, жінки, які мають право на виплати у зв'язку з вагітністю та пологами та малозабезпечені сім'ї, незалежно від того, чи стали вони переселенцями, чи залишаються проживати на окупованих, деокупованих територіях, а також у регіонах, де ведуться активні бойові дії.
На платформі «єДопомога» зазначено, які міжнародні організації сплачують матеріальну допомогу. Ви можете вибрати один із фондів і залишити заявку.
Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)
Виплати здійснюються одним платежем за 3 місяці – 2220 гривень на одну особу на місяць, максимальна сума на сім'ю – 33300 гривень.
Серед категорій отримувачів:
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)
Одержувачі також можуть розраховувати на 2220 гривень на одну особу на місяць протягом 3 місяців від цієї організації. Подати заявки на виплати можуть:
Всесвітня продовольча програма ООН
Ця організація підтримує внутрішньо переміщених осіб, віддаючи пріоритет жителям Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.
Сума виплат, яку можна отримати після заповнення заявки, – 2220 гривень на одну особу на місяць протягом 3 місяців. Максимально із однієї сім'ї допомогу можуть виплачувати трьом людям.
Товариство Червоного Хреста
Організація виплачує одноразово 2500 грн. Програма діє на всій території України, але насамперед – для ВПО з найбільш постраждалих регіонів.
Список отримувачів досить широкий:
Міжнародна організація з міграції (МОМ)
Українці, які залишили заявку, зможуть отримати по 2220 грн на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців від цієї організації. Пріоритетно допомога надається особам з інвалідністю, у тому числі з числа ВПО.
Також до списку одержувачів входять:
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер