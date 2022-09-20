Kozak System завітає до Кременчука з благодійним концертом на підтримку ЗСУ

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26 вересня до Кременчука завітає відомий український гурт Kozak System. Початок концерту о 19.00 у парку Придніпровський. Музиканти завітають в рамках благодійного вуличного туру на підтримку української армії.

Наразі гурт оголошує про пошук волонтерів, які допоможуть зі збором коштів.

Завдяки останнім концертам у Коломиї, Хмельницьку, Житомирі, Чернівцях та Івано-Франківську вдалося зібрати кошти на два Mavic, які полетіли на південний та східний напрямок.

Kozak System – популярний український рок-гурт, заснований у 2012 році музикантами, що залишили склад команди «Гайдамаки».

Гурт є одним із найбільш активних представників держави на світовому фестивальному просторі. Сьогодні гурт поступово трансформує звичне фолк-звучання, вплітаючи в композиції елементи електроніки, інді-року та навіть репу.