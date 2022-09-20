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Ракетні обстріли не зруйнують греблю на Київському водосховищі - її прорив маловірогідний

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 758

 

Можливі пошкодження греблі внаслідок ракетного удару не спричинять катастрофічних наслідків

Гідротехнічні споруди Київської ГЕС перебувають у належному стані, прорив греблі маловірогідний, а можливі пошкодження внаслідок ракетного удару не спричинять катастрофічних наслідків. Гребля спроєктована і побудована у 60-х роках з урахуванням тогочасних загроз зі значним запасом міцності та стійкості.

Про це заявили у пресслужбі Укргідроенерго.

— Зважаючи на поширення у мережі Інтернет маніпулятивних оцінок щодо катастрофічних наслідків прориву греблі Київського гідровузла, який можливий внаслідок завдання російськими військами ракетного удару по гідротехнічній споруді, повідомляємо наступне...

Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується.

Сама станція та гребля спроєктовані й побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто.

У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла.

Зони підтоплення будуть незначними й відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно, — йдеться у повідомленні Укргідроенерго.

У відомстві заявили, що розглядають поширення будь-яких оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС як «сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок».

Гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в достатньому обсязі. Зокрема, автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників стану споруд.

Постійний експлуатаційний контроль та функціонування автоматизованої системи контролю безпеки споруд забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварійного стану.

Повідомляється, що надійність гідротехнічних споруд Київської ГЕС, як і інших станцій компанії (до яких відноситься і Кременчуцька ГЕС - ред.), не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні 5 років виконує їх обстеження.

У пресслужбі Укренерго також заявляють, що охорона Київської ГЕС та інших гідроелектростанцій компанії здійснюється належним чином «згідно з прийнятими розрахунками й планами».

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Укргідроенерго
Теги: ГЕС ракетний удар затопление
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