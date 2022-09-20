У центрі Кременчука патрульні спіймали наркомана

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 278

Сьогодні, 20 вересня, на вулиці Халаменюка поліцейські звернули увагу на підозрілого чоловіка, який помітно нервував. Повідомила пресслужба патрульної поліції.

Провівши поверхневу перевірку згідно зі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», інспектори виявили у 24-річного чоловіка два поліетиленових пакети із речовинами синього та зеленого кольору, ймовірно, наркотичного походження, а також пристрій для їх вживання.

На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу.