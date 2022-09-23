Кременчужани заспівали українських пісень на Мертвому морі

«Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує – серденько мре»
Колишні кременчужани Світлана Пікуліна та Олександр Усанов, що вже багато років живуть в Ізраїлі, разом з друзями під час відпочинку на Мертвому морі заспівали українських пісень.
Кажуть, людям, що відпочивали поруч, дуже сподобались українські пісні, і всі вболівають за нашу Україну.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер