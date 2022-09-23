Кременчужани заспівали українських пісень на Мертвому морі

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 174

«Місяць на небі, зіроньки сяють, Тихо по морю човен пливе. В човні дівчина пісню співає, А козак чує – серденько мре»

Колишні кременчужани Світлана Пікуліна та Олександр Усанов, що вже багато років живуть в Ізраїлі, разом з друзями під час відпочинку на Мертвому морі заспівали українських пісень.

Кажуть, людям, що відпочивали поруч, дуже сподобались українські пісні, і всі вболівають за нашу Україну.