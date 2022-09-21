Трьом лікарням Кременчука передадуть рентгенівські системи

Кременчуцька перша лікарня Богаєвського, Кременчуцька дитяча лікарня та лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» отримають по стаціонарній рентгенівській діагностичній системі.
Розпорядження про їх передачу 6 вересня підписав начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Згідно з документом, Департамент охорони здоров'я Полтавської ОВА має створити комісію для передачі на баланс обладнання лікувальним закладам. Його повинні передати лікарням протягом місяця.
Зазначається, що рентгенівські системи придбані за кошти державного бюджету України.
Виробник та марка обладнання не вказана.
Нагадаємо, днями лікарня «Кременчуцька» отримала наркозно-дихальний апарат виробництва Данії, цифровий електрокардіограф та шприцевий двоканальний інфузомат виробництва Німеччини. А лікарні «Придніпровська» також передали наркозно-дихальний апарат та модульний монітор пацієнта. Обладнання передав Благодійний фонд «Допомагати просто».
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер