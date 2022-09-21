«Подаруй тепло солдату»: військовим збирають теплий одяг та мішки для бліндажів

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 298

Допомогу можна приносити до редакції Видавничого дому «Приватна газета»

У Кременчуці збирають мішки для укріплення бліндажів на передових позиціях. За словами волонтерки Алли Заможської необхідні міцні мішки, типу з-під цукру.

Також до редакції звернулася кременчужанка Наталія, яка для чоловіка та його побратимів збирає теплий одяг.

— Хлопці мерзнуть, прохають теплі речі (звичайні): светри, куртки... — зауважила Наталія.

Якщо у вас є мішки та теплий одяг — приносьте до редакції Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).