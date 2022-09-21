«Подаруй тепло солдату»: військовим збирають теплий одяг та мішки для бліндажів

У Кременчуці збирають мішки для укріплення бліндажів на передових позиціях. За словами волонтерки Алли Заможської необхідні міцні мішки, типу з-під цукру.
Також до редакції звернулася кременчужанка Наталія, яка для чоловіка та його побратимів збирає теплий одяг.
Якщо у вас є мішки та теплий одяг — приносьте до редакції Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер