На День села у Келеберді збиратимуть гроші на допомогу ЗСУ

У суботу, 24 вересня, у с. Келеберда Східного старостинського округу Горішньоплавнівської МТГ відзначатимуть День села та збиратимуть гроші для ЗСУ. Про це повідомляють у facebook-спільноті «Горішні Плавні Online».
О 12.00 келебердян і гостей села запрошують на благодійний концерт. По завершенні концертної програми — відбудеться благодійний ярмарок. Обіцяють незабутню атмосферу, дитячі поробки, домашню випічку та інші смаколики.
Раніше ми писали, що Горішньоплавнівська міська рада не змогла заборонити московський патріархат.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер