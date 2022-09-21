На День села у Келеберді збиратимуть гроші на допомогу ЗСУ

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 165

Усіх запрошують 24 вересня на концерт і благодійний ярмарок

У суботу, 24 вересня, у с. Келеберда Східного старостинського округу Горішньоплавнівської МТГ відзначатимуть День села та збиратимуть гроші для ЗСУ. Про це повідомляють у facebook-спільноті «Горішні Плавні Online».

О 12.00 келебердян і гостей села запрошують на благодійний концерт. По завершенні концертної програми — відбудеться благодійний ярмарок. Обіцяють незабутню атмосферу, дитячі поробки, домашню випічку та інші смаколики.

— Гроші, які зберуть під час заходів, підуть на допомогу ЗСУ, — йдеться у повідомленні.



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