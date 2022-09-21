Горішньоплавнівська міська рада не змогла заборонити московський патріархат

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Вчора, 20 вересня, під час пленарного засідання чергової сесії Горішньоплавнівської міської ради, депутат від політичної партії «Європейська Солідарність» Олександр Лисенко ініціював питання щодо заборони діяльності УПЦ МП на території України.

Про це повідомила пресслужба горішньоплавнівського осередку ПП «ЄС».

За результатами обговорення питання про звернення депутатів Горішньоплавнівської міської ради до Президента України та Верховної Ради України було перенесено на наступну сесію.

Цьому передувала офіційне листування між депутатом і міським головою Горішніх Плавнів:

— З метою захисту національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища на території України, необхідно заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату на території України, — звернувся до горішньоплавнівського міського голови у своєму депутатському зверненні Олександр Лисенко та попросив винести це питання на найближчу сесію.

— Розгляд питання щодо заборони діяльності Української православної церкви (московського патріархату) на території України не належить до компетенції міської ради, — відповів депутатові міський голова Дмитро Биков.

Нагадуємо, що відучора у Горішньоплавнівській громаді відновили масковий режим.