Горішньоплавнівська міська рада не змогла заборонити московський патріархат

Вчора, 20 вересня, під час пленарного засідання чергової сесії Горішньоплавнівської міської ради, депутат від політичної партії «Європейська Солідарність» Олександр Лисенко ініціював питання щодо заборони діяльності УПЦ МП на території України.
Про це повідомила пресслужба горішньоплавнівського осередку ПП «ЄС».
За результатами обговорення питання про звернення депутатів Горішньоплавнівської міської ради до Президента України та Верховної Ради України було перенесено на наступну сесію.
Цьому передувала офіційне листування між депутатом і міським головою Горішніх Плавнів:
Нагадуємо, що відучора у Горішньоплавнівській громаді відновили масковий режим.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер