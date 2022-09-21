На Полтавщину надійшли вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 255

18 вересня 2022 року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах міжнародної ініціативи COVAX доставив в Україну 400 тисяч доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Як повідомив завідуючий відділом Кременчуцького районного відокремленого підрозділу «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб» Андрій Поляков, вакцини вже розподілені та доставлені Міністерством охорони здоров’я у 23 області України та Київ.

«Особливістю цієї партії вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech є те, що її не потрібно розбавляти фізіологічним розчином. Вона відразу готова до використання, перед ін’єкцією вакцину потрібно лише розморозити», - йдеться в повідомленні.

Comirnaty від Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, що має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Вакцина дозволена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я. В Україні вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Нагадаємо, у місті нині фіксують сезонне підвищення захворюваності на COVID та ГРВІ, втім, масковий режим, на відміну від Горішніх Плавнів, вводити у нашому місті поки що не збираються. Також раніше повідомлялось, що в Україні дозволили другу бустерну дозу для всіх охочих та оновили схеми вакцинації проти COVID-19. Вакцинуватись можна у центрах вакцинації та амбулаторіях.