В Україні дозволили другу бустерну дозу для всіх охочих та оновили схеми вакцинації проти COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.
Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.
Інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.
Також наказом зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.
Важлива зміна – дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer), але потрібна обов’язкова інформована згода батьків або опікунів, а саме форма N063-2/о (відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я»). Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.
Детальніше про зміни у кампанії вакцинації, зокрема оновлення схем вакцинації, можна почитати тут.
В Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:
Нагадуємо, що у Кременчуці від COVID-19 можна щепитися цими вакцинами у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (проспект Лесі Українки, 80) з 9.00 до 17.00, а також з 08.00 до 17.00 в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, що Полтавщина отримала близько 6 тис. упаковок «Паксловіду».
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер