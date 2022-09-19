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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні дозволили другу бустерну дозу для всіх охочих та оновили схеми вакцинації проти COVID-19

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 124

  

Також дозволили вакцинацію проти COVID-19 дітей віком 5-11 років

В Україні дозволили другу бустерну дозу для всіх охочих та оновили схеми вакцинації проти COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

 

— Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+. Окремо хотів би наголосити, що вакцинація зараз не лише про власний захист, вакцинуватись — це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим, – зазначив Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України.

Інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.

— Ці схеми вакцинації, окрім того, що безпечні, ще й захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — заявили у МОЗ.

Також наказом зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.

Важлива зміна – дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer), але потрібна обов’язкова інформована згода батьків або опікунів, а саме форма N063-2/о (відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я»). Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Детальніше про зміни у кампанії вакцинації, зокрема оновлення схем вакцинації, можна почитати тут.

В Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:

  • інактивована CoronaVac від Sinovac;
  • мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech;
  • векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson.

 

Нагадуємо, що у Кременчуці від COVID-19 можна щепитися цими вакцинами у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (проспект Лесі Українки, 80) з 9.00 до 17.00, а також з 08.00 до 17.00 в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Павлова, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Генерала Манагарова, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26.

 
Раніше ми писали, що Полтавщина отримала близько 6 тис. упаковок «Паксловіду».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус вакцинація вакцини CoronaVac Pfizer Janssen бустерна доза
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