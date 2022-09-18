Полтавщина отримала близько 6 тис. упаковок «Паксловіду»

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 76

Полтавщина отримала близько 6 тис. упаковок «Паксловіду» для пацієнтів із груп ризику, щоб запобігти складному перебігу коронавірусної хвороби. Всього Україна в якості гуманітарної допомоги отримала 124 608 упаковок цього препарату. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Перед початком традиційного зростання захворюваності на коронавірусну хворобу для людей похилого віку та тих, хто має супутні захворювання, в області вже доставили не лише «Паксловід», а й ще один важливий препарат – «Молнупіравір».

- Ці препарати пацієнти мають отримувати безоплатно від своїх лікарів, - наголосив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як і «Паксловід», так і «Молнупіравір» є препаратами прямої дії, що запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Особливість вказаних ліків – таблетована форма, що полегшує прийом. Окрім того, вказані лікарські засоби не вимагають особливих умов до зберігання.

Останній розподіл відбувався у червні, тоді до регіонів поїхали 112 тис. флаконів. Також на національних складах перебуває близько 75 тис. флаконів вказаних ліків (близько 3 млн пігулок), які будуть розвезені найближчим часом, відповідно до потреби.

Раніше ми писали, що скоро знайти аптеку з ліками по е-рецептам стане легше.