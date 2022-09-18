Після закінчення війни українці отримають накопичувальний рівень пенсійної системи

Накопичувальний рівень пенсійної системи запровадять після закінчення війни. Він стане додатком до солідарної системи Про це повідомили в Єдиній інформаційній платформі з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Можливості впровадження накопичувальних пенсій обговорили на нараді урядовці, парламентарі, фахівці Пенсійного фонду України та Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків. Мінсоцполітики має прискорити внесення напрацьованого законопроєкту щодо до Верховної Ради.
Згідно з проєктом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час усі дотичні до питання державні інституції мають напрацювати нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер