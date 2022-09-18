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Після закінчення війни українці отримають накопичувальний рівень пенсійної системи

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 353

 

Він стане додатком до солідарної пенсійної системи

Накопичувальний рівень пенсійної системи запровадять після закінчення війни. Він стане додатком до солідарної системи Про це повідомили в Єдиній інформаційній платформі з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Можливості впровадження накопичувальних пенсій обговорили на нараді урядовці, парламентарі, фахівці Пенсійного фонду України та Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків. Мінсоцполітики має прискорити внесення напрацьованого законопроєкту щодо до Верховної Ради.

Згідно з проєктом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час усі дотичні до питання державні інституції мають напрацювати нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно

- Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи. Ми націлені на подальше впровадження реформ, аби українці отримували гідні пенсії, - зазначив прем’єр-міністр у своєму Telegram-каналі.


Раніше ми писали, як кременчужанам дистанційно змінити реквізити для виплати пенсії.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: gsminfo.com.ua
Теги: пенсія пенсіонери пенсії солідарна пенсія накопичувальна пенсія зміни війна Шмигаль
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