Як кременчужанам дистанційно змінити реквізити для виплати пенсії

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 198

Змінити реквізити для виплати пенсії (банківські реквізити або адресу проживання) можна дистанційно. Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомила Соціальна інформаційна платформа.

Аби змінити виплатні реквізити, потрібно:

авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу; у розділі «Пенсіонерам», розташованому в боковій панелі ліворуч, обрати «Внесення змін до електронної пенсійної справи» – «Заява на зміну виплатних реквізитів»; заповнити всі поля заяви та додати скан-копії необхідних документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про відкритий рахунок у банку); надати згоду на передачу та обробку персональних даних; сформувати заяву, підписати КЕП та відправити до ПФУ.

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