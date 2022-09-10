10 вересня під Кременчуком знищили залишки ворожих боєприпасів (додано відео)

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Як це було, дивіться у відео

Сьогодні, 10 вересня, в першій половині дня неподалік Кременчука проведуть контрольований вибух по знищенню залишків ворожих боєприпасів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Тож якщо почуєте вибух, прохання зберігати спокій!

Додано:

Точний час вибуху 9.45. Попередьте близьких, щоб не лякалися!

О 10.54 стало відомо, що знищення ворожих боєприпасів відбулося успішно. Вдалий вибір місця вибуху дозволив зменшити звук вибуху для кременчужан та виключити небезпеку від уламків.