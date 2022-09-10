Бібліотекарі проведуть для кременчужан екскурсію «З книгою ти завжди на коні» (перенесли)

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Заплановані прогулянки на конях та читання книг про тварин

Перша філія Кременчуцької міської бібліотеки 11 вересня запрошує мешканців та гостей міста на екскурсію «З книгою ти завжди на коні». Заплановане знайомство з конями, прогулянка на конях, майстер-клас із верхової їзди і читання книг про тварин.

Бібліотекарі чекатимуть на на вас о 10.30 на зупинці «Вулиця Козацька». Захід розпочнеться об 11.00 у кінному клубі Golden Horse. На гостинці для коней беріть яблука, моркву чи бублики.

Зазначається, що зустріч із конями та книгами відбудеться за сприятливої погоди.

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Через несприятливі погодні умови захід перенесли на інший день. Про нову дату проведення екскурсії повідомлять пізніше. Номер телефону контактної особи ви зможете знайти ТУТ.