Перша філія Кременчуцької міської бібліотеки 11 вересня запрошує мешканців та гостей міста на екскурсію «З книгою ти завжди на коні». Заплановане знайомство з конями, прогулянка на конях, майстер-клас із верхової їзди і читання книг про тварин.
Бібліотекарі чекатимуть на на вас о 10.30 на зупинці «Вулиця Козацька». Захід розпочнеться об 11.00 у кінному клубі Golden Horse. На гостинці для коней беріть яблука, моркву чи бублики.
Зазначається, що зустріч із конями та книгами відбудеться за сприятливої погоди.
Доповнено:
Через несприятливі погодні умови захід перенесли на інший день. Про нову дату проведення екскурсії повідомлять пізніше. Номер телефону контактної особи ви зможете знайти ТУТ.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер