9 вересня коронавірусну хворобу виявили у 8 кременчужан

Коронавірусну хворобу 9 вересня виявили у восьми кременчужан.
За даними мерії, захворіли п'ять жінок віком від 55 до 88 років, один чоловік віком 56 років та дві дитини віком 1 рік 6 місяців та 13 років. Шість пацієнтів перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два лікуються у стаціонарі.
В інфекційному шпиталі наразі знаходиться 19 людей.
За добу одужало 9 осіб. Випадків смерті вчора в місті не реєстрували.
Загалом у Кременчуці нараховують 24 237 хворих, одужало 23 460, померло 721.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер