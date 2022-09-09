Переселенцям, хворим на ВІЛ/СНІД, пояснили, як продовжити лікування на Полтавщині

Переселенці, хворі на ВІЛ/СНІД, що переїхали на Полтавщину з інших регіонів, можуть продовжити звичне для них лікування. В ОВА опублікували перелік лікувальних закладів, куди можна звертатись.
При собі потрібно мати паспорт.
Працює загальнонаціональна гаряча лінія з питань ВІЛ/СНІД: 0 800 500 451.
Також нагадують, що можна отримати цілодобову безкоштовну й анонімну підтримку; оперативну інформацію щодо доступних у вашому населеному пункті СНІД-центрів або кабінетів «Довіра».
Окрім того, Центр громадського здоров’я МОЗ України за підтримки проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» розробив платформу та чат-бот у Telegram.
Отримати лікарські засоби при ХОЗЛ і хворобі Паркінсона можна буде безоплатно
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер