Переселенцям, хворим на ВІЛ/СНІД, пояснили, як продовжити лікування на Полтавщині

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 65

Переселенці, хворі на ВІЛ/СНІД, що переїхали на Полтавщину з інших регіонів, можуть продовжити звичне для них лікування. В ОВА опублікували перелік лікувальних закладів, куди можна звертатись.

Кременчуцька міська лікарня планового лікування (м. Кременчук, просп. Полтавський, 40), понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 17:45.

Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД (м. Полтава, Госпітальний пров., 5), понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 14:00;

Полтавська центральна районна клінічна лікарня (м. Полтава, вул. Стрітенська, 58а), понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 14:00;

Лубенська лікарня інтенсивного лікування (м. Лубни, вул. П’ятикопа, 26), понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 12:00;

Миргородська центральна районна лікарня (м. Миргород, вул. Гоголя, 172), понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 15:00;

При собі потрібно мати паспорт.

Працює загальнонаціональна гаряча лінія з питань ВІЛ/СНІД: 0 800 500 451.

Також нагадують, що можна отримати цілодобову безкоштовну й анонімну підтримку; оперативну інформацію щодо доступних у вашому населеному пункті СНІД-центрів або кабінетів «Довіра».

Окрім того, Центр громадського здоров’я МОЗ України за підтримки проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» розробив платформу та чат-бот у Telegram.

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