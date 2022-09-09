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Переселенцям, хворим на ВІЛ/СНІД, пояснили, як продовжити лікування на Полтавщині

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 65

Перелік лікувальних закладів

Переселенці, хворі на ВІЛ/СНІД,  що переїхали на Полтавщину з інших регіонів, можуть продовжити звичне для них лікування. В ОВА опублікували перелік лікувальних закладів, куди можна звертатись.

  • Кременчуцька міська лікарня планового лікування (м. Кременчук, просп. Полтавський, 40), понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 17:45.
  • Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД (м. Полтава, Госпітальний пров., 5), понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 14:00;
  • Полтавська центральна районна клінічна лікарня (м. Полтава, вул. Стрітенська, 58а), понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 14:00;
  • Лубенська лікарня інтенсивного лікування (м. Лубни, вул. П’ятикопа, 26), понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 12:00;
  • Миргородська центральна районна лікарня (м. Миргород, вул. Гоголя, 172), понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 15:00;

При собі потрібно мати паспорт. 

 

Працює загальнонаціональна гаряча лінія з питань ВІЛ/СНІД: 0 800 500 451. 

Також нагадують, що можна отримати цілодобову безкоштовну й анонімну підтримку; оперативну інформацію щодо доступних у вашому населеному пункті СНІД-центрів або кабінетів «Довіра».

Окрім того, Центр громадського здоров’я МОЗ України за підтримки проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» розробив платформу  та чат-бот у Telegram. 

Отримати лікарські засоби при ХОЗЛ і хворобі Паркінсона можна буде безоплатно

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ВІЛ СНІД
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